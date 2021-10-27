Как будет выглядеть новый аэропорт Краснодара

Аэропорт Краснодара ждут большие перемены. Фото: krr.aero
Аэропорт Краснодара ждут большие перемены. Воздушная гавань краевого центра полностью поменяет свой внешний вид и расширится до 80 тысяч гектаров. На территории хаба будет расположен транспортно-логистический центр, железнодорожная станция, автовокзал и объекты туристической отрасли. Начало строительных работ планируется на конец 2021 года, сейчас ведутся подготовительные работы – специалисты готовят площадку, завозят и размещают стройматериалы, прокладывают временные инженерные сети и дороги. Также начат монтаж ограждения стройплощадки и систем охраны и устройство КПП.
- Уже идет выбор подрядчиков, которые будут поставлять материалы и выполнять ряд работ. С некоторыми из них на прошлой неделе встретились, специалисты отобраны из Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Сейчас масштабный проект проходит Главгосэкспертизу, после процедуры начнется реализация первого этапа строительства. Он рассчитан до 2024 года.
- Строительство этого хаба приведет к серьезному увеличению коммерческой активности вокруг аэропорта. По сути - это новая точка роста производственной и деловой активности, - отметил вице-губернатор региона Александр Руппель.
На возведение гигантского аэрокомплекса в Краснодаре предусмотрено почти 25 млрд рублей, из них 20 млрд – средства инвестора и 5 млрд – деньги федерального бюджета. На государственные вложения построят перрон и рулежную дорожку.
Ожидается, что после завершения строительства аэропорт Краснодара вдвое увеличит пропускную способность - до 8 млн пассажиров в год. Сейчас она составляет не более 4,5 млн пассажиров. Главные воздушные ворота Кубани станут частью новой городской территории, где будет расположен передовой медицинский кластер и перспективная восточная промзона.
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