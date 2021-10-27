В Сочи прошел первый фестиваль русской музыки

Фестиваль проходил в Летнем театре парка имени Фрунзе.

16 и 17 октября прошел первый фестиваль русской музыки. Он проходил в Летнем театре парка имени Фрунзе и стал смотром творческих коллективов Москвы, Сочи и Абхазии.

А посвятили фестиваль 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского. Театр, видеоинсталяции, звучание хоров, органа, оркестра народных инструментов сделали событие незабываемым. Ф финале обоих концертов зрители аплодировали стоя, устроив долгие овации.

- Сочи – многонациональный город, но этот фестиваль устанавливает приоритет русского языка, русской культуры, следуя государственной стратегии в области культурной политики, - говорит художественный руководитель фестиваля, директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик. - Нам важно через музыку, синтез искусств показать величие, силу русской культуры, и, конечно, ее духовность. Сочи – флагман во многих областях, здесь проходила Олимпиада, и теперь мы хотели бы, чтобы город ассоциировали и с высокой академической культурой.

Концерты стали смотром творческих коллективов Москвы, Сочи и Абхазии.

Посвящение 800-летию Александра Невского предопределило акценты фестивальной афиши. В первый день звучала духовная хоровая музыка Бортянского, Рахманинова, Чеснокова, а также сочинения К. Бодрова, С. Екимова, А. Танонова, продолжающие традиции классиков. Государственная капелла Абхазии и Камерный хор Московской консерватории выступили в объединенном сводном хоре под управлением профессора Александра Соловьева, который добился впечатляющего единства манеры пения и интерпретации.

- Сакральную атмосферу дополнили стихотворения «Ангел» и «Молитва» Лермонтова в исполнении актера Петра Татарицкого (Москва) и артистки театра Русской драмы им. Ф. Искандера Мадлены Барциц (Абхазия), - говорят в министерстве культуры Краснодарского края. - Овации сорвало и выступление Квартета имени Рахманинова Сочинской камерной филармонии – единственного профессионального квартета в Краснодарском крае.

Второй день посвятили премьере русского действа «Сказание об Александре Невском» в Сочи.

Второй день посвятили премьере русского действа «Сказание об Александре Невском» в Сочи. Этот проект, снискавший серьезный успех в Нижнем Новгороде, Москве, Белгороде.

Как и обещали организаторы, «Сказание об Александре Невском» познакомило публику с главными событиями из жизни святого благоверного князя и действительно расширило представление об этой ключевой исторической личности. Страницы биографии полководца превратились в захватывающий блокбастер. Описание битв и сражений сменялось рассказом об облике благоверного князя – его характере, облике, данным на фоне широкого исторического контекста.

Большое эмоциональное воздействие оказали великие музыкальные произведения Глинки, Бородина, Прокофьева, заставившие сопереживать деяниям Александра Невского и судьбам государства Российского.

- Сводный хор и оркестр народных инструментов «Русский сувенир» под управлением Григория Михайлова усилил эпическую мощь и патриотический пафос русского действа, - рассказывают в минкульте региона. - Голоса московских солисток Валерии Мыльниковой и Марии Челмакиной, согласно замыслу режиссера, напротив, внесли нотки лирического личностного высказывания.

Интересно получился микст тембров балалаек, домр и баянов с органом. Удачной находкой стало органное переложение «Танца рыцарей» Прокофьева, которое профессор Московской консерватории и автор идеи проекта Евгения Кривицкая сыграла как сопровождение к видеофрагменту из легендарного фильма «Александр Невский». И публика, как издревле, услышала с экрана призыв: «За Русь, за Русь!».

Это большое культурное событие длилось два дня.

Оба концерта прошли при аншлаге, доказав востребованность избранной темы и формата. «Мы обязательно сделаем этот фестиваль ежегодным», – пообещала Марианна Устинова, начальник управления культуры администрации Сочи.

- Успех фестиваля стал возможен во многом благодаря организационным усилиям и творческой поддержке Фонда развития творческих инициатив, обеспечившего участие в проекте хоровых коллективов Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия и Камерного хора Московской консерватории, – рассказал Президент Фонда, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза Александр Соловьев. – В то же время должен констатировать, что отсутствие местных хоров, способных исполнять серьезную классику, практически могло лишить сочинскую публику знакомства с грандиозным русским действом, которое с успехом было показано с региональными хорами в Калининграде, Нижнем Новгороде и Белгороде. Поздравляю художественного руководителя фестиваля Сергея Цедрика с успешной реализацией проекта проведения фестиваля и желаю реализации новых креативных художественных акций на Черноморском побережье.