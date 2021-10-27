Обучение по стандартам Ворлдскиллс: новые профессиональные навыки и хорошая работа

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Весной 2021 года государство запустило по всей стране программу профессионального обучения и дополнительного профобразования отдельных категорий граждан. Цель программы – помочь людям сохранить свою конкурентоспособность и профессиональную востребованность на рынке труда.

К сегодняшнему дню почти 100 тысяч россиян подали заявки на бесплатное обучение по программам Ворлдскиллс и больше 17 тысяч завершили его. В рамках проекта «Содействие занятости» можно обучиться по более чем 170 компетенциям в семи профессиональных областях. Вполне реально найти дело по душе. Как показала практика, почти во всех регионах самые популярные компетенции – «Парикмахерское искусство», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка». При этом список компетенций формируют сами регионы в зависимости от потребностей рынка труда.

Молодые мамы – уязвимая категория, многие из них боятся, что, находясь в декретном отпуске, они выпадут из жизни на три года. Беспокоятся: смогу ли я работать на том же уровне, как прежде, выйдя из декрета? Получу ли ту же должность и зарплату, что были до него?

А нередко женщины в отпуске по уходу за ребенком переосмысливают свою жизнь и понимают: пора что-то менять. И в этом им помогает обучение по стандартам Ворлдскиллс, которое дает не только новые профессиональные навыки, но и уверенность в завтрашнем дне, а значит, финансовую независимость.

Вероника Тимонина – молодая мама из Краснодара. До ухода в декрет она работала в сфере гостиничного бизнеса. И, сидя с ребенком, получила от Роструда приглашение повысить квалификацию по программе Ворлдскиллс. Вероника не знала, что такое Ворлдскиллс, и первым делом сама решила изучить вопрос. Зашла на сайт worldskills.ru, поняла, чем занимается агентство. Подала заявку. А полное осознание того, что она оказалась среди настоящих профессионалов и что такое стандарты Ворлдскиллс, пришло на первых занятиях.

– Сначала отнеслась к обучению скептически, потому что была уверена, что дистанционные программы неэффективны. Дадут ссылки, а ты сиди изучай, заполняй тесты. Но оказалось совсем не так. За полтора месяца я получила столько информации, что ее хватит для того, чтобы вникнуть в специальность и выйти из декрета готовой к работе, – рассказала Вероника Тимонина.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Курс обучения длится недолго, но благодаря тому, что занятия насыщены практикой, слушатели быстро осваивают новые навыки. Практическое обучение – это специфика всех образовательных программ Ворлдскиллс – ему отводится больше 70% учебного курса. Каждый участник программы «пробует руками» будущую работу и в конце обучения гарантированно получает профессиональные навыки.

Обучают участников программы прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Они – тоже практики, прекрасно знающие свое дело.

Жительница Краснодара Марина Цымбал раньше работала в банке. А когда ушла в декрет, поняла, что не хочет возвращаться на прежнюю работу.

– О программах Ворлдскиллс я узнала из Инстаграма. Одна из многочисленных компетенций была «Флористика». Заинтересовалась, подала заявку. Было много практики: я освоила основы колористики, научилась ухаживать за цветами, создавать разные букеты: на каркасе, по спирали, свадебные. Приятным открытием было то, что даже из простых цветов можно создать красивый, интересный букет. Занятия доставили огромное удовольствие! – поделилась Марина Цымбал. – Во время обучения я получила статус самозанятой, и если раньше были заказы только от физлиц, то теперь у меня заказывают букеты и юрлица. Ворлдскиллс и Университет профессионального образования дали мне прекрасную возможность обучиться новой профессии! Рекомендую всем!

Определяется профессиональный уровень выпускников программы на демонстрационном экзамене. Он сдается не в аудитории, а на рабочем месте. То есть выпускники должны продемонстрировать в основном полученные навыки, а не знания.

По итогам экзамена они получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). В нем работодатель видит, какими профессиональными навыками выпускник владеет в наибольшей степени. По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство.

Программа «Содействие занятости» продлится до 2024 года. Каким компетенциям обучают в Краснодарском крае, где и когда их можно освоить? Эту информацию можно получить на сайте trud.worldskills.ru. Работодатели, которые заинтересованы в квалифицированных кадрах, также могут обратиться в центры занятости населения за практическим обучением по программам Ворлдскиллс.