У одиноких пенсионеров отбирают квартиры «чёрные риелторы»: как работала банда в Краснодаре

Уголовное дело все еще расследуется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело это было не такое громкое, силовики о нем особо не рассказывали. Началось все еще в 2014 году, но только в феврале 2021-го правоохранительные органы раскрутили дело «черных риэлторов» в Краснодаре. Мошенники обманули несколько человек (сколько именно, следствие не сообщает, мол, проверка до сих пор идет). Работали по стандартной схеме: незаконно заключали договора купли-продажи на квартиры пенсионеров, а потом продавали их по заниженной цене. Старики о таких махинациях ничего не знали и в итоге оставались без крыши над головой.

Сотрудникам полиции удалось поймать одну из предполагаемых перекупщиц незаконно оформленных квартир - Галину Белову (имена изменены. - Авт.), хозяйку частного дома престарелых.

В 2018 году 94-летняя жительница Краснодара Нина Рисун попала в руки именно этих мошенников. Старушка - инвалид I группы и труженик тыла. Она много лет жила в двухкомнатной квартире в Краснодаре на улице Котовского.

В 2018 году каким-то образом старушка подарила квартиру Беловой, подписав на ее имя договор дарения. Сейчас следствие выясняет, в каких связях находились женщины.

- Мы не видели Нину Прокофьевну уже несколько лет, - рассказывают соседи старушки. - Сейчас в ее квартире живут какие-то посторонние люди, “квартиранты”.

После того как пенсионерка подписала договор, она загадочным образом исчезла. Говорят, что последний раз ее видели в 2020-м, в частном интернате для пожилых людей. Том самом, которым и заведовала Галина Белова.

- Где сейчас находится старушка - неизвестно. Однако пенсию ей до сих пор начисляют. Вот только кто снимает эти ежемесячные выплаты - тоже загадка, - говорит адвокат Михаил Кривецкий.

Как работала схема?

В 2018 году Белова получила в собственность квартиру Нины Рисун, а потом продала это жилье некоей женщине по фамилии Тюркина (имена изменены. - Авт.). Однако в новой квартире женщина надолго не задержалась - поговаривают, что она перепродала ее по заниженной цене сотруднице МФЦ Татьяне Волковой (имена изменены. - Авт.). В это время как раз силовики взяли в разработку и наложили арест на квартиру Нины Рисун. Новая жительница в это время уезжает в станицу Полтавскую из Краснодара и временно прописывается в квартире некоего Евгения Чернова (имена изменены. - Авт.). Поговаривают, что он – сотрудник Следственного комитета по Ростовской области.

- Выбор новой квартиры оказался неслучайным. Все дело в том, что Волкова и Чернов были давно знакомы - их объединяла некая Татьяна Молчанова (имена изменены. - Авт.) - сотрудница загса в Славянске-на-Кубани, - говорит адвокат. – Как нам известно, для Чернова она была крестной, а для Волковой - давней подругой.

Однако это - не единственная связь в этой запутанной истории. Всех этих людей объединяла как минимум еще одна краснодарская квартира - на улице Леваневского.

Следствию удалось выяснить, что Тюркина - та, которая изначально купила у «черной риелторши» квартиру Нины Рисун, - была зарегистрирована на Леваневского.

По заявлению адвоката, несколько лет назад эта жилплощадь тоже принадлежала Беловой. Она получила ее в дар от одинокого пенсионера, который умер через два года после того, как отписал свое жилье.

Также в этой квартире проживала и та самая сотрудница загса, Татьяна Молчанова. Как говорит адвокат, продала ей эту жилплощадь все та же Белова. По всей видимости, сразу после того, как оформила на себя квартиру.

- Как установило следствие, большинство криминальных сделок, предположительно, проходило через нотариальную контору в Краснодаре, расположенную на улице Леваневского, - говорит адвокат Михаил Кривецкий. - Оформлением сделок в этой конторе занималась Тамара Дементьева (имена изменены. - Авт.). Вероятнее всего, именно она и проводила регистрацию договоров купли-продажи и дарственных пожилых людей. Однако окончательные сделки оформляются через МФЦ. Вероятнее всего, у мошенников были там связи.

Говорить о причастности Галины Беловой к этому делу рано - суд еще не вынес решение, следствие продолжается. Однако сейчас женщина находится под стражей за совершение аналогичных преступлений.

- Круг контактов Галины Беловой оброс вполне влиятельными гражданами, среди них и сотрудник следственного комитета, и работница МФЦ и руководительница загса, - подтверждает адвокат Михаил Кривецкий. – Но утверждать точно, что все они замешаны в преступной связи, мы пока не можем. Полный круг участников этой схемы еще до конца не установлен. Следствие продолжается. Однако не исключено, что в этом громком деле появятся новые фигуранты, а число преступных эпизодов увеличится в несколько раз.

- Чтобы обезопасить себя от мошенников и застраховать свою квартиру от подобных махинаций, необходимо обратиться в Росреестр через МФЦ и наложить на свою жилплощадь запрет. После этого никто не сможет провернуть какие-либо сделки с жильем без личного участия владельца. Даже при наличии нотариальной доверенности продажа квартиры будет невозможна, - рассказал адвокат Михаил Кривецкий.

- Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело, - подтвердила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - Все обстоятельства выясняются.