«Душил и пинал ногами»: На Кубани пьяный водитель избил сотрудника ДПС

Проводится проверка
Все случилось перед выходными в станице Кущевской Краснодарского края. Экипаж ДПС, выезжая на патрулирование местных улиц, даже и не думал, что дежурство закончится больничной койкой.
Инспекторы вечером заметили отечественную легковушку ВАЗ 2112 – машина странно виляла по дороге. Лейтенант схватил жезл и движением руки попросил водителя припарковаться на обочине. Сотрудник ДПС подошел к двери авто и понял, что это именно их «клиент» - из «двенашки» разил резкий запах алкоголя.
Вдобавок ко всему, нарушитель оказался еще и буйным. Полицейский попросил предъявить документы и пройти с ним в патрульный автомобиль. Но мужчина попытался скрыться, дав по газам. На соседней улице все же удалось перекрыть ему путь, при задержании дебошир стал активно сопротивляться и пустил в дело кулаки.
- Водитель напал на сотрудника, исполняющего свои должностные обязанности. Пытался душить, бил ногами. Вместе с коллегой полицейским удалось задержать нарушителя в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Полицейский с травмами попал в больницу. Медики оказали первую помощь и отпустили домой.
- Сотрудник ДПС получил черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, на теле зафиксированы множественные синяки, ссадины и кровоподтеки, также имеются признаки удушья, - сообщил «КП» - Кубань» источник в экстренных службах.
В настоящее время по данному факту проводятся проверки, в том числе и служебная.
- Выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Не исключено, что после случившегося возбудят уголовное дело.
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