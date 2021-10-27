«Душил и пинал ногами»: На Кубани пьяный водитель избил сотрудника ДПС

Проводится проверка

Все случилось перед выходными в станице Кущевской Краснодарского края. Экипаж ДПС, выезжая на патрулирование местных улиц, даже и не думал, что дежурство закончится больничной койкой.

Инспекторы вечером заметили отечественную легковушку ВАЗ 2112 – машина странно виляла по дороге. Лейтенант схватил жезл и движением руки попросил водителя припарковаться на обочине. Сотрудник ДПС подошел к двери авто и понял, что это именно их «клиент» - из «двенашки» разил резкий запах алкоголя.

Вдобавок ко всему, нарушитель оказался еще и буйным. Полицейский попросил предъявить документы и пройти с ним в патрульный автомобиль. Но мужчина попытался скрыться, дав по газам. На соседней улице все же удалось перекрыть ему путь, при задержании дебошир стал активно сопротивляться и пустил в дело кулаки.

- Водитель напал на сотрудника, исполняющего свои должностные обязанности. Пытался душить, бил ногами. Вместе с коллегой полицейским удалось задержать нарушителя в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейский с травмами попал в больницу. Медики оказали первую помощь и отпустили домой.

- Сотрудник ДПС получил черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, на теле зафиксированы множественные синяки, ссадины и кровоподтеки, также имеются признаки удушья, - сообщил «КП» - Кубань» источник в экстренных службах.

В настоящее время по данному факту проводятся проверки, в том числе и служебная.

- Выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Не исключено, что после случившегося возбудят уголовное дело.

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