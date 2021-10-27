Таинственные урны с прахом обнаружили на месте строительства дороги к Черному морю

Так выглядят погребальные сосуды. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Могильник с погребальными урнами нашли археологи в Славянском районе Краснодарского края. Здесь ведется строительство масштабного проекта - автодороги до Темрюка.

По этим захоронениям и малочисленным ритуальным предметам сложно определить, к какой именно народности они имеют отношение. Но это вызывает только еще больший интерес ученых.

Скелет лошади нашли археологи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Рядом с глиняными сосудами (их назначение, кстати, не вызывает сомнений) археологи откопали детали одежды, украшения, сабли и наконечники стрел и даже скелеты животных. В одном из них сохранился уникальный набор деталей конской сбруи. Он состоит из серебряных и бронзовых бляшек, украшенных орнаментом «трискель». В древности этот символ обозначал вечное движение. Орнамент встречают в разных культурах – у викингов, индийцев, сарматов.

– Пока версий среди ученых множество, кому могли принадлежать эти захоронения. Уже подтверждено, что великое переселение народов непосредственно коснулось нынешней Кубани, - говорят в институте археологии РАН.

Детали сбруи коня представляют большую ценность. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Важность исследовательской работы в этом направлении подчеркнули и власти региона.

- Изучение памятников археологии важно для воссоздания истории исчезнувших племен, оставивших древние захоронения, – сказал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.