А сертификат-то фальшивый: На Кубани рассказали, как выявляют псевдовакцинацию от коронавируса

Жителей призывают вакцинироваться, чтобы избежать мутации вируса и увеличения смертности. Фото: admkrai.krasnodar.ru

О том, что сертификаты о вакцинации от коронавируса покупаются, все знают, но никто вслух не говорит. Чаще всего за документы деньги передают через знакомых, чтобы никого не подставлять под статью. Всего пара дней, и в личный кабинет на «Госуслугах» прилетает уведомление «Поздравляем, вы прошли 1…2…этап вакцинации от COVID-19».

При покупке сертификатов все руководствуются разными соображениями. Исключая главное: можно стать переносчиком или слечь в тяжелом состоянии. Опережая события, в большинстве случаев так и выходит…

- Я и от гриппа не прививаюсь, а тут вакцина, которую еще не исследовали до конца, ей всего год, - знающим тоном говорит 27-летняя местная жительница. - Рисковать не собираюсь, а раз на работу надо, придется покупать.

45-летний знакомый, вроде бы взрослый мужчина, настаивает, что вакцинация – это всемирный заговор, на котором отмываются большие деньги и участвовать в нем он не собирается.

Про домыслы о поголовном чипировании, наверное, вообще и говорить не стоит…

И проблему покупки сертификатов на Кубани считают самой серьезнейшей. Из-за сложной эпидобстановки в регионе собрались жестко контролировать их подлинность.

- По статистике, среди заболевших коронавирусом выявили 4% людей, привитых «Спутником V», 4,3% - «ЭпиВакКороной» и 3% - «КовиВаком». Это очень немного. Но ключевой момент в другом – при проверке анализов понимаем, что никакой вакцинации у этих пациентов не было, - возмутилась вице-губернатор Анна Минькова.

Псевдовакцинацию выявляют во время анализа по специальным маркерам, которые содержит прививка. Но чаще всего это случается уже на больничной койке.

- К сожалению, такие случаи есть. Бывает, уже в больнице пациенты сами признаются, что не делали прививку при наличии сертификата, а иногда обман вскрывается после сдачи анализа. Такие люди, сами того не подозревая, осложняют ситуацию с распространением инфекции, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» Сергей Зотов.

Врачей, которые продают сертификаты в Краснодарском крае, будут увольнять. Такие прецеденты уже есть.

- Не привившись, жители дают возможность вирусу мутировать до все более серьезных форм. Кроме того - фактически у них нет никакой иммунной защиты, они могут тяжело заболеть и умереть, – добавила Анна Минькова.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в стране около 80% граждан, которые говорят о том, что привились, но при этом заболели коронавирусом в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.

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