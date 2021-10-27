Троллейбус, разукрашенный уличным художником, отмыли и отправили в рейс

Транспорт отмыли от краски. Фото: kttu_krd

Неизвестные пробрались на территорию троллейбусного депо № 2, напомним, ночью 13 октября. Они разрисовали один из троллейбусов. “Площадкой” для творчества злоумышленников стал бортовой транспорт под номером “250”. В тот день пассажиры его так и не дождались. Состав не выпустили на линию.

Вандалы нанесли на троллейбус разноцветные граффити с огромной надписью “Stock”, растянувшейся на весь состав. Зарисовали даже окна, поэтому передвигаться на таком транспорте было невозможно. Многим жителям "обновленный дизайн", конечно, приглянулся, некоторые даже предлагали оставить рисунок. Однако сами сотрудники краснодарского трамвайного депо такое "творчество" явно не оценили.

Вандалы разрисовали троллейбус. Фото: kttu_krd

- Злоумышленники испортили лакокрасочное покрытие транспорта, - заявили тогда в пресс-службе трамвайно-троллейбусного управления. - Предприятию нанесен материальный ущерб.

Но уже сегодня троллейбус снова “встал в строй” и начал перевозить краснодарцев.

- Троллейбус очистили и помыли, - рассказали “КП”-Кубань в пресс-службе КТТУ. - Транспорт снова вышел на линию, работает в штатном режиме.

Однако разыскать хулиганов, разрисовавших состав бортового троллейбуса, так и не удалось.

Фото: kttu_krd

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