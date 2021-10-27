Загадочные полосы в небе над Краснодаром: что это такое, как они появляются и почему пугают горожан Фото: Варвара ДЫМ

Загадочные полосы в небе над Краснодаром уже несколько месяцев пугают горожан. Каждый день они рассылают десятки снимков местным пабликам. Люди недоумевают, кто и зачем оставляет эти следы.

Некоторые говорят, что даже видели неопознанные летающие объекты. Мол, это они оставили загадочные полосы в небе над Краснодаром. Но на деле все гораздо проще. Во всяком случае, об этом говорят физики.

Это обычные конденсационные следы. Они состоят из влаги, которая возникает в атмосфере за летательными аппаратами.

Как появляются загадочные полосы в небе над Краснодаром?

Эти следы оставляют лайнеры. Они следуют в сторону Черного моря. Чаще всего это явление остается в верхних слоях тропосферы. Но при низких температурах они наблюдаются на небольших высотах. Поэтому часто эти следы видны ночью.

Так что загадочные полосы в небе над Краснодаром ничем не опасны. Но они пугают горожан, которые путают конденсационные следы с химиотрассами. На самом деле, все гораздо проще.