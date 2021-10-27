Жители Геленджика устроили бунт по поводу нового генплана. Вот что говорит мэрия

Горожане возмущаются по поводу идей перестроить город. Фото: пресс-служба мэрии города

Генплан Геленджика стал точкой кипения для местных жителей. Более чем 6 тысяч человек уже подписали петицию, в которой жители Геленджика, Кабардинки, Виноградное, Марьина Роща, Дивноморское, Архипо-Осиповки и других ближайших населённых пунктов возмущены новым генеральным планом и процедурой его составления.

- Согласно проекту нового генерального плана, большая часть земельных участков населенных пунктов, где расположены наши дома, попадают в рекреационную зону, зону отдыха, курортную зону, - сообщается в петиции. - В настоящий момент занимаемые нашими домами земельные участки имеют назначение для индивидуального жилищного строительства. Смена назначения земельного участка под нашими домами лишает нас многих прав распоряжаться землей, на которой мы живем поколениями и которая досталась нам от наших предков.

Впрочем, петицией не ограничилось. Люди устроили народные сходы. Возмущенная толпа требует объяснений. Местные власти утверждают, что люди зря волнуются о том, что их земля поменяет назначение.

- Менять назначения участков можно только в заявительном порядке, то есть по своей инициативе. Никаких изменений зон или проблем с регистрацией не будет, - уверяет заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Андрей Грачев.

Юристы же объясняют, какие проволочки могут ждать жителей после принятия генерального плана.

- Если изменилась зона, то фактически существующий вид разрешенного использования участка не меняется, но в том случае, если собственники земли захотят что-то изменить, то они могут столкнуться с трудностями. Зона рекреации не предполагает реконструкции, - поясняет юрист по недвижимости Ульяна Зинченко.

Теперь в генеральный план нужно вносить изменения. Проводить публичные слушания об изменении зоны назначения земельного массива. Жителям, конечно, нужно разработать алгоритм действий и чётко понимать, куда жаловаться. Этот вопрос, считают юристы, невозможно решить без административного ресурса. Внесение изменений – долгий и трудоемкий процесс. Нужны публичные слушания.

И они будут! Они пройдут с 25 октября по 16 ноября. Новый генплан Геленджика, в частности, ограничивает строительство в приморской зоне. Этот пункт уже вызвал много вопросов со стороны местных жителей.

- Публичные слушания открыты максимально. Мы ждем, чтобы граждане пришли и высказали свои замечания. Мы специально всех оповещаем и не собираемся ничего делать скрыто. Мы понимаем, что вопросов много, и готовы их все рассмотреть, - комментирует заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Андрей Грачев.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- У нас большой кризис доверия людей к власти, поэтому мэрия Геленджика, как орган управления города от лица жителей, должен слушать в первую очередь жителей. Если они говорят, что не надо менять, значит и не нужно. А вот для того, чтобы этот диалог выстроить, ещё перед началом составления нового генплана должны были проходить проектные семинары. Это нужно потому, что чиновники не в курсе нюансов и специфики районов и улочек. А местные всё знают, нужен обмен информацией. Тогда не будет таких споров, - высказал своё мнение урбанист Константин Трудик.