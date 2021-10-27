За час – любой каприз: в Краснодаре заработал сервис быстрой доставки Ozon Express

В Краснодаре доставлять товары будут за час

Онлайн-шоппинг стал еще удобнее. В Краснодаре заработал сервис быстрой доставки товаров Ozon Express. Горожане могут заказать все - от свежих продуктов до детских товаров и электроники. Их привезут за час.

Более того, сервис открыт для сотрудничества с местными товаропроизводителями. Так продукция кубанских поставщиков будет отправляться по новому каналу продаж.

Директор Ozon Express Елена Шульгина и вице-губернатор Кубани Александр Руппель открыли даркстор

- У нас порядка 15 тысяч товарных наименований с экспресс-доставкой за час. Это и продукты питания, и товары для детей, косметика, одежда, электроника, - говорит Елена Шульгина, директор Ozon Express. - Покупки на маркетплейсе давно стали частью повседневной жизни жителей Краснодарского края. По итогам первого полугодия 2021 года Ozon доставил более 3,9 млн заказов в регионе — это почти втрое больше, чем годом ранее. С появлением Ozon Express онлайн-шоппинг для краснодарцев выйдет на качественно новый уровень — мы обеспечим их широким ассортиментом товаров всего лишь за час.

Ozon предлагает товары под собственным брендом Фото: Ева МУР

Помимо продуктов известных марок, в ассортименте сервиса представлены и товары под собственной торговой маркой Ozon Express. Сейчас собственная линейка бренда насчитывает более 30 позиций — это кофе, чай, яйца, питьевая вода, сыры и молочные продукты. В ноябре в дарксторах появится собственная пекарня. Здесь можно будет заказать экспресс-доставку горячих чесночных багетов, хлеба, чиабатты, слоеной сладкой выпечки и даже донаты.

Один из дарксторов открылся 27 октября в Краснодаре на улице Григория Пономаренко. Это склад, где детально фиксируют и собирают заказы жителей города и окрестностей (Ozon Express охватывает и близлежащие с Краснодаром населенные пункты, например, в Динском районе).

Появились новые рабочие места

Здесь в огромных комнатах-холодильниках хранятся товары, требующие особого температурного режима – молочка, фрукты, продукты из мяса. На полках все – согласно правилам о товарном соседстве. По штрих-коду их найдут и упакуют, чтобы быстро доставить по нужному адресу.

Важность открытия сервиса, где потребуются новые рабочие руки, подчеркнул заместитель главы региона Александр Руппель на торжественном открытии даркстора. Вместе с сотрудниками даркстора и курьерами сервис обеспечит в регионе порядка 180 новых рабочих мест.

- Наш край сегодня является одним из самых перспективных регионов для развития онлайн-торговли. За последний год ее оборот увеличился в 2 раза и только за первое полугодие превысил 32 млрд рублей. Причем порядка четверти продаж обеспечила компания Ozon — это говорит о популярности у жителей края. Кроме того, для нас важно, что компания привлекает поставщиков среди местных производителей. Уже сейчас на Ozon представлены порядка двух тысяч краевых предпринимателей. Их число только за последний год увеличилось в 3 раза и – я уверен – будет расти и дальше, — сказал вице-губернатор Александр Руппель и поздравил Ozon с новым краснодарским этапом работы.

Краснодарцы могут заказать от свежих продуктов до детских товаров и электроники

От коллаборации Ozon с кубанскими производителями тоже ждут многого. Сервис уже активно ищет локальных поставщиков продуктов питания. Их поиск и обучение работе с платформой проходят в том числе в рамках совместной образовательной программы Ozon и Минсельхоза РФ. Уже сейчас с сервисом сотрудничают маслозавод «Абинский», Агрокомплекс им Н.И. Ткачева, фирма «Торес». В собственной линейке брендов уже есть продукция, которую поставляют фермеры из разных регионов страны. Аналогичный опыт можно применить и на Кубани.