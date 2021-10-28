Женщину-инвалида с двумя детьми из кубанского села кошмарит местный водоканал из-за долга

Коммунальщики выставили Елене огромный счет. Фото: личный архив героини

Жительница Кубани Елена Евдокимова в 2017 году родила вторую дочь и получила материнский капитал. Деньги женщина решила потратить на покупку своего угла в селе Раздольное Кущевского района. В январе 2018 года она стала собственником жилья, а в феврале - прописалась. Но радость новоселья омрачила сорванная со счетчика пломба. Она-то, по словам женщины, и стала причиной судебных разбирательств и многотысячного долга, который Елена выплачивает до сих пор.

- Когда я стала переоформлять документы на себя, в марте пришли с водоканала. Они сказали, что у меня нарушена пломба на счетчике. Я говорю, ну мы только начали здесь жить, скорее всего, это осталось от старых хозяев. Я стала искать документы от предыдущих собственников и квартирантов, но концов так и не получилось найти, - рассказала «КП» - Кубань» женщина.

По словам Елены, доказать, что пломбу со счетчика сорвала не она, оказалось невозможно. Дом уже принадлежал ей, а значит, по закону она и должна оплачивать коммунальные услуги. А через некоторое время ей пришла квитанция за воду. Сумма долга оказалась космической – 73 тысячи рублей. Женщина побежала в водоканал, но там ей напомнили, что она является собственником и платить ей придется в любом случае. Елена возражала. Так начались судебные тяжбы.

В суде водоснабжающая компания утверждала, что пломба - повреждена, это считается несанкционированным вмешательством в работу прибора. Против этого факта Елене выдвинуть было нечего. Кто же сломал счетчик, разбираться не стали. Хотя, по словам Елены, на суде выяснилось, что сотрудники водоканала предыдущих жильцов не проверяли лет этак пять, в дом с проверкой не приходили. В итоге суд встал на сторону водоснабжающей компании, а женщину-инвалида заставили платить за воду, которую она не использовала.

- В 2019 году мне присудили почти 50 тысяч рублей. Я была вынуждена согласиться с решением суда, деваться некуда, но объяснила, что не смогу сразу заплатить огромную для меня сумму, - говорит Елена. - Я мать-одиночка с инвалидностью 3 группы, на руках две несовершеннолетние дочери.

Сейчас Елена занесена в список злостных неплательщиков ООО «ИВ-консалтинг», которое поставляет воду жителям Кущевского района. За несколько лет она смогла уменьшить сумму долга, но незначительно. Говорит, что живет с детьми на пенсию по инвалидности, а других доходов нет.

- Я плачу по текущему счету и стараюсь каждый месяц вносить деньги на оплату долга. В водоканале просят оплачивать 2-3 тысячи ежемесячно, но на что тогда жить? Я могу платить по 1000 рублей. Больше просто не выдержит наш семейный бюджет, - делится Елена.

В среду, 27 октября, к ней в дом нагрянули коммунальщики. Они пригрозили – на этой неделе будут перекрывать трубы из-за неоплаченного долга.

- Сегодня приехали и сказали, отрежем трубы. Довели до приступа, пришлось вызывать скорую, - признается Елена.

По словам коммунальщиков, никто не хочет лишать Елену и ее семью воды, но должница не выполняет свои обязательства.

- Мы решили, что она будет ежемесячно выплачивать по 1000 рублей, тем самым гасить долг. Но эту сумму она не вносит, - рассказал «КП» - Кубань» генеральный директор ООО «ИВ-консалтинг» Андрей Величко. – К тому же было решение суда. Когда оно есть, тогда водоканал не имеет права заключать договор рассрочки или делать реструктуризацию долга. Единственный выход – платить по устной договоренности частями или вносить долг целиком.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

- Согласно действующему законодательству, отключать холодную воду в жилом доме при наличии задолженности неправомерно. Женщина может в целях защиты своих прав обратиться в прокуратуру и администрацию. Она относится к социально незащищенной группе населения, является инвалидом 3 группы, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и обеспечивает их за счет своей пенсии и пособий, - отмечает юрист Сергей Ткачев. - Для оформления графика реструктуризации долга ей необходимо обратиться в водоснабжающую организацию. Согласно этому графику производить в дальнейшем оплату задолженности и текущих платежей. В случае нарушения прав женщина может обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.