Ломаются аппараты крайне редко, однако иногда их портят сами животные. Фото: Кавказский заповедник.

Новые фотоловушки установили в горах Сочи. Об этом рассказали сотрудники Кавказского заповедника.

Такие камеры помогают ученым получать уникальные кадры из мира диких животных. Фото всегда получаются удивительные: то медведь попадет в объектив, то в кадре окажется олень. Уные фиксирующие устройства устанавливают строго на звериных тропах… Понятно, что визуальная информация из мира животных, полученная благодаря современной фототехнике, дает очень важные сведения о поведении зверей в заповеднике.

Обычно техника остается незамеченной обитателями дикой природы и позволяет увидеть то, что недоступно людям. Фото: Кавказский заповедник.

Кадры фотоловушек специалисты просматривают каждые три месяца и всегда полочают важные для науки кадры.

- От кордона Лаура до подножия горы Чугуш располагаются 10 фотоловушек, причем приборы фотофиксации установлены в 100 метрах друг от друга на разной высоте, - рассказывает«Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист Кавказского заповедника Сергей Трепет. - Они фиксируют «картинку», как ведут себя разные заповедные представители животного мира – копытные, хищники.

Естественно, проверив исправность оборудования, ученые просмотрели, кого на этот раз поймали фотоловушки заповедника. Начиная с весны, на кадрах засветились кабаны, медведи, барсуки, косули – это штатные «фотогеничные» персонажи, ученых удивил факт, что на этот раз фотоловушки «поймали» оленей.

Как подчеркивают специалисты, на Южный склон Кавказского хребта олени заглядывают редко - в основном эти животные обитают на Северном склоне, где чувствуют себя более вольготно. Но благодаря фотоловушкам ученые сделали вывод, что и на Южном склоне заповедника появилась своя небольшая группировка оленей, которая положительно скажется на жизни всей популяции.

Понятно, что все «звериные» фотоловушки надежная и специальная техника, которая не по зубам даже диким животным. Однако, несколько раз защищенные от «взлома» устройства все-таки животные наносили повреждения. Приборы рогами атаковали туры, пробовали на «зуб» медведи, а ученые получали уникальные кадры.