Браку Собчак и Богомолова предрекли крах

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Комиссаров – известный продюсер, не понаслышке знаком с характером «блондинки в шоколаде» Ксении Собчак. Как-никак Комиссаров – один из создателей «Дома-2» и он первый, с кем светская львица начала строить свою карьеру на ТВ. С той поры дамочка стала успешной теледивой, вышла замуж, развелась, разрушила брак Константина Богомолова и Дарьи Мороз и снова вышла замуж. В общем, личная жизнь Собчак не уступает в скандальности известной телестройки отношений. Но вот будет ли она счастлива в новых отношениях? Как сообщает kp.ru, Комиссаров не уверен.

- Я бы хотел, чтобы они прожили долго и счастливо и умерли в один день, но это точно не про них, - цитирует kp.ru бывшего коллегу Собчак Валерия Комиссарова.

Поддержала прогнозы и не менее одиозная блоггерша Лена Миро. Женщина назвала режиссера "унылым мужем, который быстро отморозит бабу с амбициями». Несовпадение характеров Собчак и Богомолова уже не раз становились темой пересудов.

- У Богомолова есть один серьезнейший недостаток - в нем нет брутальности. Мало того, что не умен, не талантлив, так и подраться даже не может... И драться он не умеет, и карьеру делает ему она, - подытожила обозревательница Миро.

Как сообщает kp.ru, по мнению Миро, развод этой пары – вопрос времени. Два или три года- максимум этого союза.