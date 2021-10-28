Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 октября 2021 года: вход в заведения по QR-кодам продлят после внеплановых каникул в Сочи Фото: admkrai.krasnodar.ru

Нерабочие дни официально объявлены в России. Внеплановые каникулы начнутся в стране уже 30 октября. Они продлятся ровно неделю – до 7 ноября. Об этом стало известно в среду, 20 октября. во время совещания Президента России с правительством.

После завершения заседания туроператоры заявили о резком скачке продаж путевок на юг России на этот период. Ведущие санитарные врачи сразу же выступили с заявлением. Они попросили людей воздержаться от поездок на юг и призвали оставаться дома. Это позволит избежать новых очагов и вспышек коронавируса.

Тогда же стало известно, что вход в кафе, рестораны и другие заведения Сочи будет доступен только по QR-коду. Его получают все, кто сделал прививку от коронавируса.

Эти ограничения начнут действовать уже 30 октября. Изначально сообщалось, что они сохранятся на курорте до конца каникул – 7 ноября. Но сейчас стало известно, что ограничительные меры увеличат.

- В преддверии высокого зимнего сезона эти меры мы продлим, — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Мероприятия уже к зимнему курортному сезону будут проводиться такие же.

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