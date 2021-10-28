«Два с половиной часа едем то, что обычно занимало не больше 10 минут»: жители района на Кубани обратились с петицией из-за гигантской пробки на федеральной трассе

Чтобы попасть на работу, жителям поселка надо выехать сильно заранее Фото: Евгения ОСТРАЯ

Туристический сезон давно закончился, а вместе с ним и сезон безумного трафика по дорогам Краснодарского края. Но на трассе "Краснодар-Новороссийск" по-прежнему не пробиться. Караван из машин выстраивается на подъездах к поселку Ильскому в Северском районе. Федеральная трасса делит населенный пункт пополам, делая жителей поселка заложниками ситуации.

- Мы не можем подобраться к собственному дому. Работаем в Северской, это всего 10 километров пути. Но едем их мы теперь 2,5 часа из-за пробки, - говорят жители Ильского. - На работу соответственно выезжать приходится сильно заранее.

Устав писать в инстанции, они создали петицию, чтобы достучаться до руководства Росавтодора. Дорога находится в их ведении.

Подъезды к Ильскому больше похожи на межгосударственный таможенный пост. Автопоезд гигантского размера - от одного населенного пункта в другой и в обоих направлениях - выстраивается у светофора на пешеходном переходе. При самых скромных подсчетах - длина пробки 10 километров (для сравнения: протяженность Тургеневского моста в Краснодаре составляет 1 километр).

- Трафик у нас безумный был всегда - тысяч 50 машин в сутки. Кто-то когда-то придумал пустить федеральную трассу по нашим улицам, - говорит "КП" - Кубань" глава Ильского Николай Головко.

В прошлом году он сам попросил Росавтодор изменить разметку на одной из центральных улиц поселка, где ежедневно ездят тысячи грузовиков.

- Тут постоянно гибли люди. Тонары мчат, как сумасшедшие, - рассказывают местные.

Время в пути на этом участке просто замирает. Фото: Яндекс-карты

Полосу для обгона убрали и разрешили ездить не больше 40 км в час, но возникла другая проблема - движение по трассе и вовсе встало.

- Здесь необходимы кардинальные меры, а не просто менять разметку. Хотя бы надземный пешеходный переход для начала, - говорит Головко.

В гигантской пробке сдают и техника, и нервы людей.

- Я не еду в Ильский в это время. Просто гашу свет в салоне, снимаю опознавательные таблички и не еду, - говорит один из водителей рейсового автобуса из Краснодара. - За время ожидания в пробке я бы уже три раза в Краснодар и обратно съездил.

Здесь проходят маршруты автобусов в Крымск, Абинск, Новороссийск, Анапу, Ахтырский и собственно - Ильский. И теперь люди вынуждены добираться на перекладных по несколько часов.

- У одного из наших в пробке сгорело сцепление. Автобус - в ремонт. Из-за бесконечных рывков туда-сюда, - продолжает водитель.

Судя по Яндекс-картам, движение затруднено в этом направлении весь день, а утром и вечером трасса просто пылает алым.

- К сожалению, расширить дороги нельзя из-за плотной жилой застройки, нужно строить новые. Сейчас реализуется проект Дальнего западного обхода Краснодара. Надеемся, он перенаправит основной поток грузовиков, которые движутся, очевидно, в порт Новороссийска, - прокомментировал ситуацию представитель управления Росавтодора по Краснодарскому краю Александр Адзянов.

Жители ждут, что хотя бы петиция поможет ускорить этот процесс.