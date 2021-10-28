В кубанской станице задержали мужчину за развращение 9-летней племянницы

Что нашло на родственника, никто понять не может. Cейчас с ним беседуют правоохранители.

На Кубани следователи разбираются в громкой истории, которая произошла в маленькой станице Выселковского района. Там 58-летний мужчина приставал к своей племяннице. Как выяснилось, ребенку нет еще и 10 лет!

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все случилось, когда девочка осталась наедине с дядей. Мужчина пришел в гости к семье, заглянул в комнату к ребенку, чтобы поздороваться, а затем, захлопнув дверь, начал приставать к племяннице. Испугавшись, девочка даже не могла закричать, потому о домогательствах никто не знал.

Но о странном поведении родного дяди третьеклассница все же рассказала маме, правда, спустя два дня. Все открылось, когда женщина начала задавать вопросы встревоженной дочери. Тогда ребенок, размазывая по щекам слезы, и признался, что произошло.

Никто в станице не верит в то, что мужчина мог домогаться ребенка.

Услышав жуткие вещи, мама школьницы тут же обратилась в полицию и написала заявление на родственника. Началась проверка.

Уже на следующий день сотрудники в погонах пришли к мужчине домой, там ему задали несколько вопросов, после чего забрали в отдел для разбирательств.

Что нашло на родственника, никто понять не может. Сейчас это выясняют следователи.

- На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено соответствующее обвинение, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Сейчас он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Предварительно, в действиях мужчины усматривают ч.1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Если его вина подтвердится, то дяде-извращенцу грозит тюремный срок.

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