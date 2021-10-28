«Она сама себя сделала, и ее заметили»: отец нового детского омбудсмена страны рассказал, как дочь шла к этой должности

Мария Львова-Белова стала новым Уполномоченным по правам детей в России. Фото: личный архив

37-летняя Мария Львова-Белова стала новым уполномоченным по правам детей в России. Ее предшественница, Анна Кузнецова, ушла на повышение в Госдуму.

О новом детском омбудсмене известно немного – она перебралась в Москву из Пензы и воспитывает 22 детей. Пять своих, остальные - усыновленные, причем многие с инвалидностью. Мария Львова-Белова – дама активная, в Пензе занималась социальной политикой и помогала детям.

- Дочь была самым молодым сенатором в Совете федерации от Пензенской области. Там ее и заметили. Маша ведь – человек дела, и она по праву заняла это место – детского омбудсмена, - с гордостью рассказывает о дочери отец Алексей Львов-Белов.

Он живет в Краснодаре, где трудится гендиректором и художественным руководителем Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова.

– Мне звонили, поздравляли с таким повышением дочки. А вы знаете, люди уверовали в то, что можно вот так честно, без всякой игры, делать свое дело и достичь вот таких высот, как моя Маша. Я могу смело сказать, что она сама себя сделала. Она просто делала свое дело и ее заметили. Вот это ценно! Ей будет нелегко, дай бог ей все это выдержать.

Мария Львова-Белова воспитывает 22 ребятишек, некоторые из них с инвалидностью. Фото с личной страницы

Новый уполномоченный по правам детей в России была активной всегда.

- Вокруг нее все время была толпа. В пять лет во дворе собирала концерты. Маша – моя первая дочь, всего у меня четверо детей, и мы очень много внимания ей уделяли. Возили в различные кружки, дочь ходила и на танцы, и в художку, и плавала, - рассказывает отец детского омбудсмена.

Алексей Львов-Белов - генеральный директор и художественный руководитель Краснодарского творческого объединения "Премьера". Фото с официального сайта учреждения

Окончила училище искусств, где училась на эстрадном отделении. В вузе тогда преподавал и ее отец.

- Маша начала работать по профессии со второго курса, это были 90-е лихие, мы бедновато жили, — рассказывает Алексей Львов-Белов. — Дочь устроилась в музыкальную школу, нам помогала.

Мария Львова-Белова с отцом Алексеем Львовым-Беловым, мужем и детьми. Фото с личной страницы

Замуж будущая детский омбудсмен вышла в 20 лет.

- У нее очень хороший муж, он во всем ей помогает, это такой надежный тыл, - рассказывает о семье дочери отец. - Если дочь вся такая творческая и импульсивная, то он - полная противоположность. И тоже, как и Маша, помогает людям. Когда у них родилась первая дочь, вдвоем начали ездить в детский дом для инвалидов, помогали сотрудникам и ребятишкам. А потом создали волонтерскую организацию. Мы, конечно, с мамой смотрели на все это с уважением, но думали, что это какая-то временная история. Но дочь все больше и больше работала в этом направлении.

Семья Львовых-Беловых. Фото из семейного архива

Так создали благотворительную организацию «Благовест», затем «Квартал Луи» для колясочников.

- Помню, они ездили в какой-то дом-интернат, и там Маша увидела двоих малышей, которых забрали у деда. У ребят была какая-то очень печальная история. И когда дочка приехала домой, долго плакала и говорила, что плачет от своего бессилия и обязательно сделает так, чтобы что-то исправить, - продолжает Алексей Львов-Белов. - И вот она в этом направлении и двигалась. Одна из первых ее волонтерских акций – стали ухаживать за отказничками в областной больнице Пензы. Сначала они отремонтировали палату, поставили своих нянечек, нашли финансирование. А потом, когда у нее уже было трое своих ребятишек, сказала, что возьмет ребенка из приюта. Мы с мамой, конечно, в шоке были. У меня у самого семья многодетная, и мы понимали, что это такое.

Мария Львова-Белова много помогает детям с инвалидностью.Фото с личной страницы

Мария Львова-Белова сначала взяла 14-летнего мальчика, потом еще троих - девочку и двух ребят.

- Она со всеми справлялась и это было так все искренне. Вот все что есть у Марии, это видно даже через телевизор. Все, что она делает, она от этого получает счастье, - говорит отец. – Все у нее шло параллельно, появились ребята колясочники, она все время хотела их забрать и улучшить их положение. И самое печальное, дочь нам рассказывала, что когда детей-инвалидов уже взрослых выписывают из детского дома, их переводят в дом престарелых. И они там живут со стариками, спиваются и, так скажем, разлагаются. И эта ситуация ее крайне удручала. Дочь заражала своим настроением бизнесменов, привлекала людей, находила деньги. Считаю, что Господь ей во всем помогал. Муж дочери, Павел, поступил в семинарию, и теперь он священник.