Почему команда Галицкого в сухую проиграла аутсайдерам национальной лиги

Проигрыш "Краснодара" стал неожиданным для всех болельщиков. Фото: fckrasnodar.ru

Вечером 27 октября возле стадиона “Кубань” было многолюдно, здесь собралась целая толпа любителей футбола. Люди буквально отсчитывали минуты - ждали, когда они смогут зайти на трибуну и увидеть легендарную игру между двумя сильнейшими клубами Краснодара. Южное дерби болельщики ждали целых 6 лет.

Игра выдалась насыщенной и по-настоящему жаркой. Результат матча поверг всех в шок. Такого не ожидал никто. «Кубань», которая давно уже стала футбольным аутсайдером, разгромила легендарный «Краснодар» в матче за выход в 1/8 финала Кубка России. “Быки” проиграли в сухую — со счетом 3:0. Желто-зеленые открыли счет уже на 6 минуте. Первый гол забил нападающий клуба Максим Лаук. Второй мяч полетел в ворота “быков” на 23 минуте. Его “автором” стал полузащитник Василий Алейников. Он забил гол с расстояния 40 метров. Мяч перелетел через вратаря и упал в ворота соперников. Этот момент уже назвали самым эффектным в матче за Кубок России.

"Кубань" разгромила "Краснодар. Фото: fckrasnodar.ru

Однако болельщики “Краснодара” надежд не теряли. С трибун то и дело слышалось заветное “нужен гол”. Но ни такая поддержка, ни назначенный пенальти не помогли футболистам. Игра была проиграна. Бывшие аутсайдеры выбились вперед. Краснодарские “быки” выбыли из Бетсити Кубка России 2021/2022.

Матч закончился, но страсти вокруг него все никак не утихнут. Болельщики активно делятся своими эмоциями от игры.

“Вы не быки, вы телята", "у нынешнего состава видимо вообще нет понимания, что этот матч значит для болельщиков…спасибо за игру", "Что сказать? Катастрофа...", "Любимый клуб, ты довёл нас сегодня до такого состояния, что абсолютно ничего не хочется говорить, ни хорошее, ни плохое", - писали расстроенные болельщики Краснодара.

Болельщики "Краснодара" расстроены исходом игры. Фото: fckrasnodar.ru

Перед ними уже извинился полузащитник футбольного клуба Реми Кабелла.

- Мы сожалеем, сегодня был не наш день. Они заслужили эту победу. Теперь мы должны сфокусироваться на Лиге. Мы сделаем всё для победы, - написал после матча футболист в своем Инстаграме.

"Быки" не прошли в четвертьфинал Бетсити Кубка России. Фото: fckrasnodar.ru

Но все-таки лейтмотивом этого матча остается всего одна фраза: “Кубань” жива!”.

Болельщики ликуют!

- Кубань, ребята, молодцы! Дали бой. Вся надежда теперь на Вас, - писали радостные фанаты в комментариях.

Теперь “желто-зеленым” придется показать свои силы в полуфинале. Против кого придется играть краснодарской команде, пока не ясно. Жеребьевка состоится 2 ноября.

Фото: fckrasnodar.ru

СПРАВКА «КП»

До 2018 года главным футбольным клубом Краснодара была всеми любимая "Кубань". Однако 3 года назад клуб обанкротился. Поэтому его решили ликвидировать. Но пустовать это место не осталось. В городе появился новый клуб - "Урожай". Позже он превратился в ПФК "Кубань". Однако он не имеет никакого отношения к первоначальному. Сегодня ФК "Кубань" занимает 17 место в ФНЛ.