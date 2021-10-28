«Их было шестеро»: в Краснодарском крае старшие ребята изнасиловали второклассника

Прокуратура проводит проверку после шокирующей истории из Варениковской. Фото: архив КП

Ученик 2 «б» класса Коля Л. (имя изменено – прим.ред.) стал жертвой сексуального насилия. Над мальчиком надругались ребята из 6 и 7 классов, которые учатся в разных школах станицы Варениковской Крымского района. По словам местных жителей, ЧП произошло еще в середине октября. Тогда старшие завели Колю в дом к одному из ребят и совершили то, о чем сейчас взрослые говорят только шепотом.

- Их было шестеро, четверо снимали, двое насиловали мальчика, - рассказали «КП»-Кубань» родители детей, которые учатся в параллельном классе. – По слухам, семья зачинщика происшествия поругалась с семьей пострадавшего ребенка. Поэтому старшеклассник решил отомстить Коле.

Сам Коля – ребенок особенный, у него задержка развития, но ходил он в обычную школу.

- Его мать на собраниях никто никогда не видел, - рассказывают родители учащихся школы, куда ходит пострадавший мальчик.

В учебном учреждении случившееся не комментируют.

Инцидент, который произошел в станице, сначала бурно обсуждался в местных чатах. Но встревоженные родители стали бить во все колокола. Они боятся, что виновные останутся безнаказанными и случаи насилия повторятся вновь.

- Мать Коли не пошла в полицию, не обратилась с заявлением после всего, что сделали с ее ребенком. Где гарантия, что эти дети не нападут на других в следующий раз? – говорят встревоженные родители.

Тем временем делом заинтересовались надзорные органы. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. В прокуратуре проводится проверка.

- Дадим оценку работы школы, психолога и органам профилактики. Ранее утверждалось, что пострадавший ребенок - с особенностями развития, но мы ее не подтверждаем, - отметили в ведомстве.

По данным региональной прокуратуры, насильственные действия применял один мальчик. Он не достиг возраста уголовной ответственности, ему нет еще 14 лет, как и остальным участникам истории. Семиклассник будет помещен в специализированную школу в Брюховецком районе. Пострадавшему второкласснику сейчас оказывается необходимая помощь.