Краснодар переплюнул Москву и Питер по росту цен на квартиры в октябре

Цены на жилье в Краснодаре растут как на дрожжах

Краснодар возглавил рейтинг российских городов по стоимости жилья в октябре. Теперь взлетела в цене и «вторичка». Только за месяц она увеличилась на 15,55 процентов.

Для сравнения, недвижка в Екатеринбурге подорожала на 5,3%, в Нижнем Новгороде - на 5,04%, в Казани - на 4,62%.

К слову, в обеих столицах увеличение цены минимальное: Москве рост "вторички" составил 4,09%, а в Санкт-Петербурге и вовсе 1,97%.

- Да, мы теперь третьи в стране по стоимости жилья. Это вполне объяснимо: Краснодар - юг. Здесь цена всегда была неадекватной, - пояснил "КП" - Кубань" метаморфозы на рынке жилья коммерческий директор строительной компании Никита Коваленко. - Не должны квартиры и дома на юге стоить дешевле, чем в Сибири. Но пандемия и все процессы, связанные с ней, все расставили на свои места.

Специалист рынка недвижимости объясняет рост цен на "вторичку" естественным балансом.

- Частники, продающие квартиры, подтянулись за ценами на первичное жилье. У нас была уникальная ситуация, когда квартиры-"пустышки" от застройщика стоили дешевле, чем уже готовые обжитые квадратные метры. Прочувствовав тенденции на рынке, люди начали повышать цены тоже, - говорит Никита Коваленко.

Кстати, цена за квадратный метр в Краснодаре сейчас варьирует от 120 до 100 тысяч рублей. И пока прогнозы для потенциальных покупателей весьма нерадужные.

- Пока непонятно, когда остановится рост. Это зависит от покупательского спроса. А он не снижается, - продолжает эксперт.

Между тем, жилье в Краснодарском крае дорожает уже не первый год – это факт известный. Например, стоимость квадратного метра в Краснодаре в 2015 году составляла 42,8 тыс рублей, а вот к концу 2020-го – уже 67,5. Объясняется это довольно просто – количество желающих переехать на Кубань из холодных регионов страны по-прежнему велико, а объемы строительства постепенно снижаются.