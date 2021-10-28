Алексей Богодистов прокомментировал решение суда и сообщил, что продолжает работать

Глава Геленджика Алексей Богодистов.

Алексей Богодистов прокомментировал решение суда о его дисквалификации. Напомним, ранее стало известно, что Геленджикский городской суд рассмотрел постановление прокурора города о привлечении главы к административной ответственности. В действиях мэра усмотрели нарушение.

- Прокурор Геленджика обратился в суд с постановлением о привлечении к административной ответственности главы Геленджика за неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, - говорится в решении суда.

Фемида, рассмотрев материалы, признала мэра виновным и назначила ему административное наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год. При этом само решение хоть и озвучено, но официально по закону в силу не вступило.

Тем временем Алексей Богодистов заявил, что не согласен с решением суда, лишившим его права занимать должность. В ближайшее время он намерен подать жалобу.

- Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда - очередной пункт в моем рабочем графике, - пояснил глава курорта Алексей Богодистов. - С решением не согласны, подаем жалобу в краевой суд. Продолжаю работать.

Сейчас, по словам главы города, у него очередная рабочая поездка - он едет в Пшаду открывать новый газопровод.

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