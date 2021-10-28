Губернатор Кубани поучаствовал во вручении краповых беретов

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Лабинском районе Краснодарского края прошли показательные выступления и церемония вручения краповых беретов военнослужащим Южного округа войск Росгвардии. В мероприятии участвовал и губернатор региона Вениамин Кондратьев. Всего испытания проходили 43 силовика. Однако генерал-лейтенант Игорь Турченюк отметил, что даже просто к участию в состязании допускаются далеко не все желающие.

Росгвардейцы совершили марш-бросок на 12 км, продемонстрировали свои боевые и спортивные навыки (стрельба, рукопашный бой и пр.). Прошли все этапы, занявшие несколько часов, только 10 участников. Среди них оказались двое уроженцев Краснодарского края.

- Они доказали, что в любую минуту готовы безукоризненно выполнить поставленные задачи и встать на защиту Родины, - сказал о новоиспеченных обладателях краповых беретов Турченюк.

- Уверен, вы станете нравственным ориентиром для ваших товарищей. Во многом от каждого из вас зависит безопасность приграничного региона – Юга России, благополучие и стабильность миллионов жителей. Пока в рядах российских войск есть такие бойцы, мы можем уверенно строить мирное будущее, - добавил в своей поздравительной речи Вениамин Кондратьев.

Губернатор вручил грамоты и благодарственные письма шестерым военнослужащим и пообщался с солдатами, отметив, что лишь сильнейшие смогли дойти до конца дистанции, они должны стать образцом для товарищей.