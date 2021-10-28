Магазин постоянных распродаж празднует День рождения: скидки до -30%. Фото: пресс-служба МПР.
Магазину постоянных распродаж исполняется 3 года. По этому поводу проводится интересная акция: покупатели сами решают, на что назначить скидку! Получится сэкономить до -30% на актуальных товарах для дома и семьи.
Фото: пресс-служба МПР.
Инструкция очень простая. С 18 октября по 18 ноября:
- При покупке от 500 рублей покупатель получает купон со скидками. Один чек – один купон.
- Любую «наклейку-скидку» из купона нужно наклеить на товар с белым ценником.
- Всего в купоне четыре скидки: -15%, -20%, -25% и -30%. Соответственно, покупатель сам выбирает, какой скидкой и на какой товар он воспользуется.
Фото: пресс-служба МПР.
Например, на мультиварку можно наклеить скидку 20%, а на набор посуды -30%. Одновременно можно наклеить все четыре «наклейки-скидки» на четыре разных товара. Чем больше покупок – тем больше скидок и выгоды!
В МПР есть, на что обратить внимание: всегда большой выбор бытовой техники, посуды, игрушек, гаджетов, товаров для авто и сада – словом, все для комфортной жизни.
Конечно, День рождения бывает только раз в году, а вот выгодные акции действуют здесь каждый день: все для того, чтобы шопинг приносил только удовольствие!
www.mpr-shop.ru
*Акция действует с 18 октября по 18 ноября 2021 г. в магазинах МПР.