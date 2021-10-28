Магазин постоянных распродаж празднует День рождения: скидки до -30%. Фото: пресс-служба МПР.

Магазину постоянных распродаж исполняется 3 года. По этому поводу проводится интересная акция: покупатели сами решают, на что назначить скидку! Получится сэкономить до -30% на актуальных товарах для дома и семьи.

Фото: пресс-служба МПР.

Инструкция очень простая. С 18 октября по 18 ноября:

- При покупке от 500 рублей покупатель получает купон со скидками. Один чек – один купон.

- Любую «наклейку-скидку» из купона нужно наклеить на товар с белым ценником.

- Всего в купоне четыре скидки: -15%, -20%, -25% и -30%. Соответственно, покупатель сам выбирает, какой скидкой и на какой товар он воспользуется.

Фото: пресс-служба МПР.

Например, на мультиварку можно наклеить скидку 20%, а на набор посуды -30%. Одновременно можно наклеить все четыре «наклейки-скидки» на четыре разных товара. Чем больше покупок – тем больше скидок и выгоды!

В МПР есть, на что обратить внимание: всегда большой выбор бытовой техники, посуды, игрушек, гаджетов, товаров для авто и сада – словом, все для комфортной жизни.

Конечно, День рождения бывает только раз в году, а вот выгодные акции действуют здесь каждый день: все для того, чтобы шопинг приносил только удовольствие!

www.mpr-shop.ru

*Акция действует с 18 октября по 18 ноября 2021 г. в магазинах МПР.