В Сочи прошло заседание Совета командующих пограничными войсками стран СНГ Фото: пресс-служба администрации города

Сочинское заседание командующих пограничными войсками стран СНГ прошло под председательством первого заместителя директора – руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова. В обсуждении актуальных тем, которые касаются сотрудничества в сфере охраны границ стран СНГ, приняли участие делегации от девяти пограничных ведомств государств – участников Содружества независимых государств, координационной службы Совета командующих пограничными войсками, взаимодействующих органов СНГ, секретариата организации договора о коллективной безопасности.

С приветственным словом к участникам заседания обратился глава Сочи Алексей Копайгородский.

– Сочи принимает это значимое международное мероприятие в третий раз. Наш город является пограничным. В связи с этим вопрос обеспечения безопасности гостей и жителей курорта является постоянным приоритетом. Достичь требуемого уровня безопасности возможно только путем консолидации усилий пограничных ведомств всех наших стран, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В ходе заседания руководители пограничных ведомств стран Содружества проанализировали обстановку на внешних границах государств – участников СНГ и тенденции ее развития в будущем году. Руководители пограничных ведомств обсудили и состояние информационного взаимодействия, укрепление сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах, кадровые вопросы и развитие ветеранского движения.

- Хотел бы отметить, что за два года это первое заседание в очном формате, однако работа Совета продолжалась, - говорит первый заместитель директора – руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. – Хотел бы отметить, что между пограничными ведомствами стран СНГ значительно активизировалось информационное сотрудничество. За этот период мы провели две специальные пограничные операции на Западном и Центрально-Азиатском направлениях, на территорий Российской Федерации прошли крупнейшие командно-штабные учения пограничных ведомств. На Совете в Сочи традиционно подвели итоги нашей деятельности в этом году, большое внимание уделили оперативной обстановке, которая складывается на внешних границах Содружества. Обсудили ситуацию, складывающуюся на Центрально-Азиатском направлении, прогнозы развития этой обстановки на 2022 год, оценили новые вызовы и угрозы пограничной безопасности, которые связаны с выводом коалиционных сил из Афганистана. На Совете мы спланировали мероприятия на 2022 год, подвели предварительные итоги деятельности Совета по выполнению программы сотрудничества государств - участников СНГ по укреплению пограничной безопасности на 2021 - 2025 годы. Уделили внимание и сотрудничеству в научной и образовательной сферах.

Владимир Кулишов отметил и важность взаимодействия пограничных ведомств стран СНГ в борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что эта работа никогда не прекращалась. Задача пограничных ведомств - еще больше укрепить сотрудничество в подготовке сил и средств для противодействия терроризму, для отражения и предотвращения возможных террористически атак. На это направлены все наши командно-штабные тренировки.

В этом году Содружеству независимых государств исполняется 30 лет. На заседании Совета командующих пограничными войсками стран - участниц СНГ было принято отдельное обращение по этому поводу, подписан документ, где была дана высокая оценка деятельности разных поколений членов Советов, командующих пограничными войсками. Также было выражено единодушное желание и дальше развивать сотрудничество по всем направлениям.

Напомним, в 2020 году вдоль государственных границ стран Содружества проходила Эстафета Победы, которая завершилась 22 мая в Москве. В рамках этой патриотической акции были организованы встречи ветеранов Великой Отечественной войны с молодежью, проходили различные мероприятия. А символ этой эстафеты теперь хранится в Музее пограничных войск в Москве. Остается добавить, что следующее заседание Совета командующих пограничными войсками запланировано на 2022 год в Казахстане.