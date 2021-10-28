В аэропорту Краснодара потушили самолет

Никто из "пассажиров" не пострадал Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре Boeing 732-800 совершил жесткую посадку. Самолет не выпустил крыло, выкатился на боковую полосу, повредил шасси и правое крыло, из-за этого произошел разлив топлива. Воздушное судно загорелось. А ведь на его борту находятся 150 пассажиров, которых надо эвакуировать... К счастью, эта история не настоящая. Такую «легенду» придумали в аэропорту Краснодара. 28 октября там прошли аварийно-спасательные учения.

Учения прошли успешно Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Подобные тренировки нужны, чтобы в случае форс-мажора все службы воздушной гавани были готовы максимально быстро справиться с ЧП.

Учебный пожар был ликвидирован Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В этот раз учения оказались сложными. Работы по ликвидации пламени и эвакуации людей проводились в несколько этапов.

Теперь аэропорт готов справиться с любыми чс Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Получив от экипажа и сотрудников аэропорта сигнал бедствия, специалисты экстренно выехали на место происшествия, - говорят в аэропорту Краснодара. - Пожарные машины ликвидировали пожар, после чего спасательная бригада отправилась в салон самолета для того, чтобы эвакуировать оттуда людей.

"Пострадавших" доставляли в медпункт Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

После этого «пострадавших» доставили в медпункт. Он также был развернут на специально оборудованном полигоне. Медики отрабатывали приемы по оказанию первой помощи и других неотложных работ по спасению людей.

На полигоне был развернут учебный медпункт Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Однако на этом тренировки не закончились. Спасателям пришлось пройти через в теплодымокамеру - помещение, в котором установлены проходы, различные трубы, лазы и люки. Обстановка внутри - накаленная. В помещении очень жарко и душно, стоит дым. В общем, созданы все условия, через которые приходится проходить спасателям во время пожара.

После получения сигнала бедствия спасатели начали экстренно собираться на место происшествия Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Со всеми испытаниями участники учений справились.

Спасатели оперативно эвакуировали "пассажиров" из горящего самолета Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Мы довольны результатами: все службы действовали слаженно и уложились в нормативное время. Аэропорт Краснодар проводит учения регулярно. К счастью, применять отработанные навыки не приходится, - отметил начальник спасательной службы аэропорта Георгий Акимочкин. - Для нас обеспечение безопасности пассажиров, гостей и сотрудников воздушной гавани стоит на первом месте.