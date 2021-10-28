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Происшествия28 октября 2021 17:30

В аэропорту Краснодара потушили самолет

В воздушной гавани провели учения для спасателей
Юлия ЧУБАКОВА
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Никто из "пассажиров" не пострадал

Никто из "пассажиров" не пострадал

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре Boeing 732-800 совершил жесткую посадку. Самолет не выпустил крыло, выкатился на боковую полосу, повредил шасси и правое крыло, из-за этого произошел разлив топлива. Воздушное судно загорелось. А ведь на его борту находятся 150 пассажиров, которых надо эвакуировать... К счастью, эта история не настоящая. Такую «легенду» придумали в аэропорту Краснодара. 28 октября там прошли аварийно-спасательные учения.

Учения прошли успешно

Учения прошли успешно

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Подобные тренировки нужны, чтобы в случае форс-мажора все службы воздушной гавани были готовы максимально быстро справиться с ЧП.

Учебный пожар был ликвидирован

Учебный пожар был ликвидирован

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В этот раз учения оказались сложными. Работы по ликвидации пламени и эвакуации людей проводились в несколько этапов.

Теперь аэропорт готов справиться с любыми чс

Теперь аэропорт готов справиться с любыми чс

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Получив от экипажа и сотрудников аэропорта сигнал бедствия, специалисты экстренно выехали на место происшествия, - говорят в аэропорту Краснодара. - Пожарные машины ликвидировали пожар, после чего спасательная бригада отправилась в салон самолета для того, чтобы эвакуировать оттуда людей.

"Пострадавших" доставляли в медпункт

"Пострадавших" доставляли в медпункт

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

После этого «пострадавших» доставили в медпункт. Он также был развернут на специально оборудованном полигоне. Медики отрабатывали приемы по оказанию первой помощи и других неотложных работ по спасению людей.

На полигоне был развернут учебный медпункт

На полигоне был развернут учебный медпункт

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Однако на этом тренировки не закончились. Спасателям пришлось пройти через в теплодымокамеру - помещение, в котором установлены проходы, различные трубы, лазы и люки. Обстановка внутри - накаленная. В помещении очень жарко и душно, стоит дым. В общем, созданы все условия, через которые приходится проходить спасателям во время пожара.

После получения сигнала бедствия спасатели начали экстренно собираться на место происшествия

После получения сигнала бедствия спасатели начали экстренно собираться на место происшествия

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Со всеми испытаниями участники учений справились.

Спасатели оперативно эвакуировали "пассажиров" из горящего самолета

Спасатели оперативно эвакуировали "пассажиров" из горящего самолета

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Мы довольны результатами: все службы действовали слаженно и уложились в нормативное время. Аэропорт Краснодар проводит учения регулярно. К счастью, применять отработанные навыки не приходится, - отметил начальник спасательной службы аэропорта Георгий Акимочкин. - Для нас обеспечение безопасности пассажиров, гостей и сотрудников воздушной гавани стоит на первом месте.

Теперь аэропорт готов справиться с любыми чс

Теперь аэропорт готов справиться с любыми чс

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ЧППроисшествия: ЧП