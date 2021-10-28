Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2021 19:02

Школьников вынуждают взять справку об умственной отсталости, чтобы сдать ЕГЭ

Родители девятиклассника из Горячего Ключа пожаловались на давление педагогов
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ученикам упрощают задачу для сдачи ЕГЭ

Ученикам упрощают задачу для сдачи ЕГЭ

В семье Валентины Ермолаевой из поселка Первомайского под Горячим Ключом двое мальчишек. Старший Даня уже в девятом классе, а младший Андрей только собирается в школу. Но женщина ждет этого момента со страхом.

- Отношения с учебой у Дани не складываются. Откровенно говорю - троечник он. Но не дебил же?! А мне с начальных классов твердят: "Возьмите справку, что он умственно отсталый, экзамены сдавать не придется", - рассказывает Валентина "КП" - Кубань".

Мама школьника воспитана на советской классике вроде бессмертного "Баранкин, будь человеком!" Женщина искренне не понимает, почему проходить школьную программу с сыном она должна дома после трудного рабочего дня. Валентина работает в городской больнице, во время пандемии ей точно не до квадратных корней. Но все вечера она проводит за уроками с сыном.

- Я прихожу с работы и начинаю решать с ним задачи, но старым советским способом. Как учили! В итоге - ответ верный, а решили мы ее не так, как положено по современной программе. Оценку снижают, - продолжает женщина. - А учителя разводят руками, мол, не понимаете, ваши проблемы.

До троечников, по словам мамы, никому нет дела. Они личный рейтинг не поднимут. Тогда как с отличниками и хорошистами совсем другая работа ведется.

Для сына Валентины даже нашли выход - справка от врача о неполноценности, и ты на особом положении при сдаче ЕГЭ. И мать в больницу пошла.

- Психиатр открыл передо мной энциклопедию, ткнул пальцем в диагноз и говорит: "Вы такой судьбы для сына хотите?! Чтобы он всю жизнь с клеймом ходил?" Доктор сказал, что, помимо ЕГЭ, парням обычно идти в армию, работать, становиться отцами в конце концов. А Даня всю жизнь будет "со справкой", - делится мама мальчика.

Своим опытом похода за "справкой" она поделилась в Сети. Оказалось, что ее случай не единичен.

- Нам тоже предлагали справку брать, - пишут люди в комментариях к ее посту.

- И нам!

В управлении образования Горячего Ключа разговаривать на эту непростую тему не захотели.

- Мы не будем это комментировать, - сказали в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Справку дадут только по выводам медицинского консилиума. Не просто так

- Каждый год перед началом государственной итоговой аттестации проводится разъяснительная работа со школьниками и родителями. Одним из обязательных пунктов является информирование о возможности создания специальных условий для сдачи экзамена школьниками, имеющими статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Это продление времени экзамена на 1,5 часа, возможность сдачи экзаменов только по обязательным предметам и в формате государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем, заданий, билетов, а также предоставление возможности сдавать экзамен на дому или делать перерывы для приема необходимых лекарств или проведения необходимых процедур. Статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья присваивает психолого-медико-педагогическая комиссия с учетом заключения врачебной комиссии, - прокомментировали "КП" - Кубань" в министерстве образования Краснодарского края. - Об этом перед экзаменами информируют всех родителей и обучающихся, потому что информация, содержащаяся в справке, составляет врачебную тайну. Образовательная организация может узнать о том, что ребенок имеет статус ОВЗ и нуждается в специальных условиях обучения и сдачи экзамена, только если родитель принесет такую справку в школу. Дети с умственной отсталостью обучаются в специализированных школах по особой программе и не сдают экзамены.

ЧППроисшествия: ЧП