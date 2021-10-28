Школьников вынуждают взять справку об умственной отсталости, чтобы сдать ЕГЭ

Ученикам упрощают задачу для сдачи ЕГЭ

В семье Валентины Ермолаевой из поселка Первомайского под Горячим Ключом двое мальчишек. Старший Даня уже в девятом классе, а младший Андрей только собирается в школу. Но женщина ждет этого момента со страхом.

- Отношения с учебой у Дани не складываются. Откровенно говорю - троечник он. Но не дебил же?! А мне с начальных классов твердят: "Возьмите справку, что он умственно отсталый, экзамены сдавать не придется", - рассказывает Валентина "КП" - Кубань".

Мама школьника воспитана на советской классике вроде бессмертного "Баранкин, будь человеком!" Женщина искренне не понимает, почему проходить школьную программу с сыном она должна дома после трудного рабочего дня. Валентина работает в городской больнице, во время пандемии ей точно не до квадратных корней. Но все вечера она проводит за уроками с сыном.

- Я прихожу с работы и начинаю решать с ним задачи, но старым советским способом. Как учили! В итоге - ответ верный, а решили мы ее не так, как положено по современной программе. Оценку снижают, - продолжает женщина. - А учителя разводят руками, мол, не понимаете, ваши проблемы.

До троечников, по словам мамы, никому нет дела. Они личный рейтинг не поднимут. Тогда как с отличниками и хорошистами совсем другая работа ведется.

Для сына Валентины даже нашли выход - справка от врача о неполноценности, и ты на особом положении при сдаче ЕГЭ. И мать в больницу пошла.

- Психиатр открыл передо мной энциклопедию, ткнул пальцем в диагноз и говорит: "Вы такой судьбы для сына хотите?! Чтобы он всю жизнь с клеймом ходил?" Доктор сказал, что, помимо ЕГЭ, парням обычно идти в армию, работать, становиться отцами в конце концов. А Даня всю жизнь будет "со справкой", - делится мама мальчика.

Своим опытом похода за "справкой" она поделилась в Сети. Оказалось, что ее случай не единичен.

- Нам тоже предлагали справку брать, - пишут люди в комментариях к ее посту.

- И нам!

В управлении образования Горячего Ключа разговаривать на эту непростую тему не захотели.

- Мы не будем это комментировать, - сказали в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Справку дадут только по выводам медицинского консилиума. Не просто так

- Каждый год перед началом государственной итоговой аттестации проводится разъяснительная работа со школьниками и родителями. Одним из обязательных пунктов является информирование о возможности создания специальных условий для сдачи экзамена школьниками, имеющими статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Это продление времени экзамена на 1,5 часа, возможность сдачи экзаменов только по обязательным предметам и в формате государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем, заданий, билетов, а также предоставление возможности сдавать экзамен на дому или делать перерывы для приема необходимых лекарств или проведения необходимых процедур. Статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья присваивает психолого-медико-педагогическая комиссия с учетом заключения врачебной комиссии, - прокомментировали "КП" - Кубань" в министерстве образования Краснодарского края. - Об этом перед экзаменами информируют всех родителей и обучающихся, потому что информация, содержащаяся в справке, составляет врачебную тайну. Образовательная организация может узнать о том, что ребенок имеет статус ОВЗ и нуждается в специальных условиях обучения и сдачи экзамена, только если родитель принесет такую справку в школу. Дети с умственной отсталостью обучаются в специализированных школах по особой программе и не сдают экзамены.