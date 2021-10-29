Открыли гостиницу в Сочи и занялись восточными практиками: что стало с командой КВН «Утомленные солнцем»

Так "Утомленные солнцем" выглядели с экранов. Фото: скрин игр КВН

Команда студентов Сочинского государственного университета курортного дела и туризма «Утомленные солнцем» гремела на всю страну. В 2003 году они стали чемпионами КВН и трижды выигрывали Летний кубок Клуба весёлых и находчивых. После оглушительного успеха юмористов из «Утомленных солнцем» позвали в Москву, где каждый занялся собственной карьерой – стали профессиональными шоуменами, звездами телеэкранов, да и кино. А потом многие из игроков просто пропали с радаров…

Одного из «исчезнувших» игроков «Утомленных солнцем» Павла Стешенко мы застали в сочинском отеле, где он проводит занятия в группах по оздоровительной практике.

- После того как я закончил играть в КВН, решил заняться бизнесом и открыл кафе «Утомленные солнцем» на пляже в Дагомысе, где, кстати, и живу, - рассказывает Павел. – Все, что было заработано, да еще сбережения, вложил в дело. Как-то мы всей командой даже встречались в моем кафе. Поначалу все шло вроде бы неплохо, однако бизнес - дело рисковое и раскрутиться не удалось. Пришлось кафе закрыть.

Павел Стешенко. Фото: личный архив

После этого Павел даже пытался вернуться в КВН.

- Как-то позвонил Миша Галустян и предложил гастрольный тур «Утомленных солнцем» по городам России, который взялась организовать одна продюсерская компания. Естественно, я согласился, и мы поехали почти всей командой. Надеялись на успех, однако аншлагов не случилось и надежды повторить наш триумф, мягко говоря, не оправдались, - говорит Павел Стешенко. - С тех пор видимся с ребятами редко. Общаемся в основном в соцсетях. Впрочем, часто созваниваюсь с нашим Иосифом Буяновским, который теперь живет в Израиле.

Иосифа коллеги по цеху КВН в шутку называли «глист в скафандре» за его необычную внешность. Уж очень он был худой, да еще и лысый. После КВН Иосиф снялся в картине «Самый лучший фильм» вместе с Гариком Харламовым и Павлом Волей, однако его дальнейшая творческая судьба в Израиле связана с фотографией и художественным искусством. В КВН больше не играет.

Иосиф Буяновский и Михаил Галустян. Фото: СОЦСЕТИ

Во время игры в КВН у Павла Стешенко случился роман - у него завязались отношения с Леночкой из «Утомленных солнцем». Елена Рыбалко вышла за Павла замуж, но прожили они в браке недолго. Этот союз распался. Потом Павел снова женился, его вторая жена никак не связана с КВН. Сейчас он занимается восточными практиками.

Елена Рыбалко во времена КВН

- Восточные практики - это именно то, к чему я стремился, к чему шел и теперь абсолютно счастлив, что могу этим заниматься, - рассказывает экс-игрок в КВН.

Елена Рыбалко живет в Сочи. Она в команду КВН попала случайно. Пришла на кастинг в Сочинский университет, когда команда была практически набрана. И все-таки она прошла в основной состав «Утомленных солнцем». С Павлом Стешенко она в разводе, но пара поддерживает нормальные отношения, ведь у них трое детей, да часто оба появляются на играх сочинского Клуба веселых и находчивых.

Елена Рыбалко - вторая слева. Фото: instagram.com/steshenkopal

Завязал с игрой в КВН и еще один юморист «Утомлённых солнцем» Иван Мелконян. Теперь он работает на телевидении, у него своя ТВ-компания, занимается организацией трансляций спортивных соревнований, продюсированием.

Иван Мелконян. Фото: личный архив

- Наверное, у меня это неплохо получается, если во время Универсиады в Казани нам доверили трансляцию хоккейных матчей, - рассказывает Иван Мелконян.

Иван рассказал, как родился знаменитый персонаж Джамшут в исполнении еще одного игрока «Утомленных солнцем» Миши Галустяна.

- Сначала родился не Джамшут, а Руберот по мотивам «Пятого элемента». Впоследствии Миша этот образ доработал и, как говорится, приземлил, - рассказывает Иван.

Самый колоритный весельчак «Утомленных солнцем» - это, конечно, Михаил Галустян. Он не только на сцене КВН заставлял публику рвать животы от смеха, но и потом, когда уехал из Сочи в столицу, смешил всю страну. Чего только стоят его герои популярного телепроекта «Наша Russia»!

Миша Галустян. Фото: Валеев Леонид

Можно смело сказать, что команда КВН «Утомленные солнцем» дала Мише путевку в шоу-бизнес. Сейчас он нарасхват – снимается в кино, в различных шоу и даже поет. Его клипы в сети набирают миллионы просмотров.

Дико популярен и еще один командный игрок «Утомленных солнцем» Александр Ревва. С тех пор, правда, у Саши - раздвоение личности.

Так Александр Ревва выглядел в 2011 году. Фото: СТРИЖНОВА Людмила

Его второе эго – Артур Пирожков. И он – поет, снимается в клипах и эпатирует. А в свободное от «работы» Артуром время Ревва - резидент Comedy Club, актер. У него даже был свой ресторан в Москве, который, правда, закрылся, так как не приносил прибыли своему владельцу. Через четыре года после ошеломляющего успеха команды КВН «Утомленные солнцем» Ревва женился, сейчас у него растут две прекрасные дочки. В Сочи теперь он появляется редко - лишь на различных мероприятиях. Он прочно обосновался в Москве.

А сейчас Александр Ревва зажигает на сцене Фото: Иван МАКЕЕВ

Геннадий Жирнов в команду «Утомленные солнцем» попал из «Майкопских любителей».

- Я вернулся из армии и попал в команду «Майкопские любители», с ней мы успели дебютировать на большой сцене, нас показывали по Первому каналу. Сочинская команда часто приезжала в Майкоп, и на одном из выступлений не смог присутствовать Саша Ревва, - рассказывал в интервью Геннадий Жирнов. - Капитан сочинцев, наш земляк Руслан Хачмамук, обратился за помощью к нашей команде. Замещать отправили меня. Я выступил, номер очень понравился уже знакомой майкопской публике, и меня пригласили на следующее выступление в Краснодар. Там этот номер произвел еще большее впечатление. Спустя месяц мне поступило официальное предложение от команды «Утомленные солнцем». Я и согласился.

Геннадий Жирной сейчас ведет свадьбы и корпоративы. Фото: instagram.com/genabado2017

После победы в Высшей лиге КВН Геннадий Жирнов стал резидентом Comedy Club. А еще юморист делал свои проекты на местных адыгейских телеканалах. Несколько лет он даже был пиар-менеджером футбольной команды «Дружба».

А где сегодня еще один игрок «Утомленных солнцем» Вячеслав Журавлев, который запомнился зрителям яркой ролью Кутузова в команде КВН «Утомленные солнцем»? После завершения карьеры в Клубе веселых и находчивых он укатил в Москву и стал резидентом Comedy Club.

Сейчас Вячеслав Журавлев в популярном телешоу уже не участвует, он редко появляется на сцене. Больше пишет сценарии, занимается режиссурой и ведет разные мероприятия.

Вячеслав Журавлев тоже ведет корпоративы и праздники. Фото: instagram.com/slavka_zhuravlev/

А Сергей Лунин программы ведет на радио. В «Утомленные солнцем» он попал можно сказать случайно – просто проходил мимо, заглянул на репетицию команды и… остался. Сначала писал сценарии, а потом вышел на сцену в основном составе команды КВН.

Первый капитан команды Руслан Хачмамук остался в Сочи, где открыл свой отель в Красной Поляне.

Руслан Хачмамук. Фото: instagram.com/xachma/

А когда играл в КВН, это он находил деньги на поездки, подбирал игроков и распределял роли. Во многом благодаря своему капитану и взошла звезда «Утомленных солнцем».

У Руслана в Сочи и свой детский футбольный клуб. А еще он пишет сценарии, на телеканале «Супер» вышел фильм «Вне игры», сценарий к которому написал Руслан Хачмамук.