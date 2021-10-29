Квартиры и дома в Сочи сравнялись в цене: эксперт назвал недвижимость, которая в тренде на курорте

В Сочи цены на квартиры и дома уже одинаковые Фото: Иван ВИСЛОВ

Цены на дома у моря не падают, несмотря на то, что спрос на покупку в этом сегменте недвижимости, если сравнивать с сентябрем 2020 года, снизился на 13,85 %. Коттеджи в Сочи на самом морском берегу, увы, уже не так популярны у покупателей. Эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков назвал тренды нынешней осени и приближающейся зимы.

- Да, коттеджи уже не так популярны в Сочи, потому что их стало слишком много, - говорит Кирилл Флутков. – На курорте действует мораторий на строительство многоэтажек. Как следствие, застройщики, которые раньше успешно занимались многоквартирным строительством, переориентировались на сегмент частных домов. Да и рост спроса на дома случился из-за колоссального подъема цен на квартиры.

Например, купить квартиру в Сочи сегодня можно примерно по такой же цене, что и дом. То есть цены выровнялись. Предложения просторных квартир в Сочи в хорошем районе начинаются от 10 млн рублей, в то время как дома стоят от 9 млн.

- Впрочем, следует учесть, что в Центральном районе города-курорта частных домов практически больше не строят, все новые домовладения располагаются на удалении от центра – в Лазаревском районе или «деревенских» округах, которые разбросаны по всем районам, - говорит наш эксперт. – Исключение - Барановский сельский округ, который, можно сказать, расположился «внутри города». Но если сравнивать цифры осени 2021 года с октябрем 2019-го, то сейчас желающих приобрести дом у моря все же стало больше на 70 процентов. - Между квартирой в хорошем месте и домом чуть за пределами города, покупатели все чаще останавливаются на втором варианте, ибо за аналогичные деньги получают сравнительно большую площадь и свой земельный участок, - говорит эксперт.

Кстати, растет спрос и на недвижимость, которую покупают в Сочи в качестве инвестиций.

- По итогам 9 месяцев 2021 года – с января по сентябрь – количество запросов на покупку объектов для получения дохода выросло на 14,65% относительно такого же периода прошлого года и на 128,52% относительно девяти месяцев 2019 года, - говорит эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

Он также назвал лайфхаки, позволяющие ускорить продажу жилья на курорте.

– Ремонт, безусловно, повышает ликвидность объекта. А еще если собственник пытается реализовать квартиру как объект для отдыха, то, помимо хорошего описания объекта, стоит прибавить расчёты по окупаемости и доходности схожих лотов в этой локации, - говорит эксперт. - Ещё одним способом ускорить продажу квартиру в Сочи является наличие хорошей видеосъёмки объекта. Многие владельцы сейчас не заморачиваются с этим, а между тем, в городе-курорте множество сделок происходит с участием региональных клиентов, которые проводят сделки удалённо. Для таких покупателей наличие хорошего видеообзора является привлекательным моментом.

То есть все больше квартир в Сочи сейчас покупают удаленно.

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