Дворники под ним никогда не метут: раскрыта тайна чудо-дерева в Горячем Ключе

Гинкго билоба в Горячем Ключе. Фото: Юлия Чубакова

В Горячем Ключе найдено необычное дерево - гинкго билоба. Каждую осень под его пожелтевшей кроной собираются жители и туристы. Люди набирают опавшие с него листья в пакеты, а потом делают из них отвар. Все дело в том, что растение обладает целебными свойствами. А местные дворники никогда под ним не убирают листву - потому что туристы и жители собирают все.

Люди собирают листья и делают из них отвар. Фото: Юлия Чубакова

Реликтовое дерево и правда славится своими лечебными свойствами. В химическом составе его листьев содержатся более ста активных компонентов: фосфор, железо, магний, кальций и другие. Поэтому гинкго билоба входит в состав многих лекарств.

- Гинкго билоба, действительно, обладает полезными свойствами, - подтвердил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - В химическом составе его листьев есть микроэлементы, которые улучшают циркуляцию крови в организме, очищают капилляры и снижают давление.

Листья дерева - источник полезных микроэлементов. Фото: Юлия Чубакова

Однако злоупотреблять этим природным "лекарством" не стоит. Оно, как и любой препарат, имеет побочные эффекты. Полезный отвар нежелательно принимать аллергикам, а также людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.

А еще гинкго билоба - одно из самых старейших деревьев. Оно - ровесник динозавров. Растению свыше 180 миллионов лет.

- Род "гинкго" возник еще в мезозойскую эру. Долгое время дерево считалось вымершим. Оно нигде не произрастало, а археологи то и дело находили листья этого дерева при раскопках. Поэтому гинкго билоба называли "природным ископаемым", - рассказывает Вениамин Голубитченко. - Найти растущее дерево удалось лишь в 19 веке.

Сегодня в Краснодарском крае таких деревьев не много. Большинство из них высажены на городах Черноморского побережья. Например, в Новороссийске "полезное" растения можно встретить на центральной улице Советов.

- Растениям, которые высажены в городе-герое, более 50 лет, - объясняет Вениамин Голубитченко. - Однако сегодня многие люди, которые знают о полезных свойствах этого дерева, приобретают его в качестве декоративного растения.