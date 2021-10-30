«У нее опухоль размером с пушечное ядро»: больную собаку из Краснодарского края отправят на лечение в Питер

Новообразование может вскрыться. Фото: из личного архива героев

Бездомную собаку с опасным недугом нашли в Новокубанском районе Краснодарского края. Вот уже несколько месяцев животное носит под грудью тяжкий груз. У нее образовалась огромная опухоль молочной железы, которая свисает как огромное ядро. Новообразование кровоточит. Еще немного, и оно вскроется. Помочь бездомной решила неравнодушная девушка Юлия.

- Я случайно наткнулась на фото собаки в “Одноклассниках”, - рассказывает Юлия. - Под ним было написано, что собаке срочно требуется операция. Выяснилось, что найденыш живет в поселке Восход, что находится в Новокубанском районе, - это неподалеку от меня. Я решила незамедлительно поехать туда.

Бездомное животное отправят в Санкт-Петербург. Фото: Юлия Чубакова

Встреча прошла хорошо: собака сразу же пошла на контакт с неравнодушной девушкой. Оставить животное Юлия не могла. Она вызвала такси и повезла собаку на передержку.

- Там я встретили девушку, которая подкармливает бездомышей, - делится с «Комсомольской правдой» - Кубань» неравнодушная жительница.- Она рассказала, что пару месяцев назад видела эту собаку - она лежала с цепью на шее неподалеку от ее дома. Возможно, именно это и спровоцировало болезнь. Собака была очень худой. На протяжении двух месяцев девушка пыталась откормить собаку, но она все никак не поправлялась - болезнь забрала у бедняжки все силы.

Опухоль разрослась до огромного размера. Фото: из личного архива героев

Однако никаких лечений больной собаке еще не проводили, да и точный диагноз пока не поставили - в Новокубанском районе просто напросто нет подходящих клиник, в которых проводят подобные операции.

- Опухоль вот-вот вскроется, и тогда собака умрет, - говорит Юлия. - Поэтому я незамедлительно решила связаться с питерской командой помощи стаффам и питбулям. Они согласились взять собаку к себе на кураторство. Уже там больному найденышу проведут операцию. Думаю, ей удалят всю молочную пряду. Но это лишь мои предположения...

Собака больна уже несколько месяцев. Фото: из личного архива героев

Больную собаку отправят в северную столицу уже 1 ноября. Перевозка пройдет на специально оборудованной машине. Животное заберут специалисты из Краснодара и доставят ее в Санкт-Петербург. После лечения собака останется там же, на присмотре у кураторов.