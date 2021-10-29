«Зеленые» стандарты для «зеленого туризма»

Инициатива по разработке и внедрению зеленых стандартов нуждается в публичной верификации. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Вопросы экологии, сохранения природных богатств, флоры и фауны, чистой воды и свежего воздуха приобрели особое значение в последние десятилетия в свете проблем изменения климата и связанных с этим катаклизмов. Эксперты во всем мире на коммуникационных разных площадках пытаются всесторонне рассматривать эту тему в поисках оптимальных решений для минимизации воздействия на окружающую среду. Недавно в Сколково состоялся Международный конгресс по ответственному финансированию ECUMENE. Мероприятие подобного уровня прошло в Москве впервые. Оно было посвящено изменению климата и технологиям, в том числе финансовым, которые помогут избежать катастрофических последствий этого процесса.

«Комсомольская правда», являясь постоянным информационным спонсором и инициатором многих экологических программ, провела онлайн-конференцию на тему: «Финансирование устойчивого развития компаний: отечественная практика и опыт стран ООН». Ее участники, представители крупных российских и международных компаний обменялись опытом и своими взглядами, разобрали большой круг проблем: сокращение ресурсоемкости, трансграничное углеродное регулирование, инвестиции в модернизацию, «зеленое» финансирование, гринвошинг и др. Интересную тему внедрения зеленых стандартов для природно-рекреационной индустрии поднял директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды горного курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Усталость от урбанизации, стремление к единению с природой зовут людей подальше от крупных городов. Туристическая отрасль все больше чувствует запрос на отдых с возможностью увидеть редкие природные достопримечательности. Однако, отвечать на эти очевидные сигналы турбизнесу не просто, так как на развитие необходимой инфраструктуры на особо охраняемых территориях сегодня существует масса ограничений. Действительно, как создавать качественную туристкую инфраструктуру, не нарушая при этом хрупкие земные экосистемы? Возможно, одно из решений - внедрение «зеленых стандартов» во всей отрасли, когда возведение любых объектов будет происходить исключительно с соблюдением принципов экологической эффективности. Туризм в России активно развивается и с учетом географических особенностей нашей страны, самым востребованным, скорее всего, станет «зеленый» туризм. Потребители, выбирающие природную рекреацию, в равной степени демонстрируют ожидания как в отношении сервиса, комфорта и безопасности, так и качества окружающей среды и доступности природных красот.

«Роза Хутор» выступил с инициативой внедрения корпоративного «Зеленого кода» в рамках создания на территориях Сочинского национального парка и Сочинского государственного заказника необходимой инфраструктуры для природной рекреации и активного туризма. Курорт развивает сеть горных туристских лагерей, соединенных непродолжительными маршрутами. Этот проект направлен на формирование условий для доступного, безопасного и комфортного пешего туризма, включая стандартные услуги горного приюта: отдых, ночлег, питание, логистическую доступность для доврачебной помощи в случае травмы или эвакуации пострадавшего и др.

«Создание и управление туристской инфраструктурой в удаленных местах – серьезный вызов для нашей команды. Мы должны при этом не только учитывать интересы наших гостей, но и соответствовать принципам ресурсосбережения и сохранения природной среды. Именно поэтому мы приняли решение внедрять «Зеленый код», - корпоративный стандарт, определяющий требования к качеству возводимых объектов», - рассказывает Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта «Роза Хутор».

Инициатива по разработке и внедрению зеленых стандартов нуждается в публичной верификации.

«Мы солидарны с профессиональным сообществом в том, что система оценки нашей деятельности в этом направлении должна быть абсолютно прозрачной. Гринвошинг – точно не наш метод, поэтому для совершенствования нашей разработки считаем важным ее обсуждение в экспертной среде», - подчеркивает Колосов. Он также отмечает высокий интерес к этой инициативе со стороны сообщества профессионалов в области «зеленого» строительства. Это объясняется тем, что в рекреационном сегменте российского рынка девелопмента, в отличие от, например, офисного и жилого, практика применения зеленых стандартов пока не получила распространения.

«Роза Хутор» и Научно-исследовательский Институт устойчивого развития в строительстве заключили партнерство, направленное на разработку отраслевого зеленого стандарта для природно-рекреационной индустрии. Заготовкой для нового отраслевого стандарта послужит разработанный на курорте корпоративный «Зеленый Код».

«Научно-исследовательский Институт устойчивого развития в строительстве – опорный институт профессионального сообщества на рынке зеленого строительства в России. Мы представляем российскую инженерную школу и обладаем сильной экспертизой, апробированной многолетним практическим опытом. Встав в 2014 г. на путь развития независимой системы сертификации объектов недвижимости на соответствие целям устойчивого развития, к настоящему времени мы выпустили 20 практических руководств по проектированию и строительству объектов различного назначения, сформировали сообщество из более чем 300 специалистов и сертифицировали более 150 объектов, оказав девелоперам помощь в выборе решений, способствующих экологической эффективности, ресурсосбережению и заботе о благополучии людей. Мы рады найти на стороне «Роза Хутор» инициативу отраслевого лидера и видим хорошие шансы на успех нашего совместного предприятия, рассчитывая на то, что курорт послужит лабораторией для апробации нового стандарта», - сообщает Вера Бурцева, директор НИИУРС.

«Роза Хутор» и НИИ УРС планируют ряд совместных шагов, направленных на вовлечение экспертов в дискуссию о содержании и особенностях применения нового отраслевого стандарта и в ближайшее время приступят к рассылке приглашений и информационных материалов широкому кругу интересантов. Ожидаемый результат совместной работы – общедоступный для всех участников рынка стандарт проектирования и строительства инфраструктуры для природного туризма, опирающийся на

Формирование нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» со значительным объемом государственных инвестиций в отрасль, выбор туризма в числе основных направлений экономического развития в целом ряде регионов на фоне заметной активизации этого рынка – очевидные сигналы, указывающие на долгосрочную положительную тенденцию.

В этой связи стороны партнерства уверены в том, что новый зеленый стандарт проектирования и строительства туристской инфраструктуры будет весьма востребован на растущем рынке природной рекреации в России.