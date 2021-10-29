Российские фигуристки заявили на Гран-при Канады элементы запредельной сложности

Алена Косторная стала третьей в Финляндии, но получила порцию критики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

29 октября в Ванкувере стартовал второй этап Гран-при по фигурному катанию. На соревнованиях Россию представят три девушки: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. Фигуристки заявили на женском одиночном катании элементы запредельной сложности, сообщает «КП» - Спорт».

Косторная сообщила, что в короткую произвольную программу войдет по одному тройному акселю. Эти прыжки ожидаются в начале прокатов.

Туктамышева завысила планку до трех тройных акселей. Первый прыжок планируется на старте короткой программы, а второй и третий в «произволке». Елизавета выполнит его в каскаде с двойным тулупом.

Валиева, которая является серебряным призером чемпионата России - 2021, решилась на один тройной аксель, его можно будет увидеть в короткой программе. А вот в произвольном прокате заявлены такие элементы, как тройной и четверной сальхов, тройной аксель и четверной-тройной тулуп.

По данным «КП» - Спорт», у российских спортсменок есть конкуренты из других стран. Например, одна из главных соперниц американка Алиса Лю планирует выполнить в своей программе тройной аксель и четверной лутц.

Напомним, Гран-при Канады проходит с 29 по 31 октября. 30 октября наши спортсменки будут выступать в 4:45 по московскому времени, а 31 октября в 5:30, сообщает «КП» - Спорт».