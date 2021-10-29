«Не должны квартиры на юге стоить дешевле, чем в Сибири»: эксперт объяснил рост цен на жилье в Краснодарском крае

Жилье по-прежнему растет в цене

Максимальная цена за квадратный метр жилья в Краснодарском крае уже достигает 250 тысяч рублей. Но это далеко не предел. Специалисты прогнозируют, что остановится этот безумный рост, когда предложения на рынке недвижимости превысят спрос. Но пока обзавестись квартиркой, пусть даже крошечной, на Кубани - голубая мечта большинства россиян.

- Все объяснимо. Просто цена на жилье в Краснодарском курортном крае всегда была низкой. Это неправильно, когда квартиры в глухой Сибири, где девять месяцев - зима, стоят даже дороже, чем жилье на юге. Так не бывает, это нелогично, - говорит "КП" - Кубань" Никита Коваленко, коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм.

Однако, по мнению экспертов рынка недвижимости, все процессы, запущенные пандемией в 2020 году, перекроили систему ценностей россиян.

Кроме того, к застройщикам в Краснодарском крае начали применять более строгие требования. Отныне, и это закреплено законодательно, мало просто построить многоэтажку. Теперь компания обязана продумывать социальную инфраструктуру вокруг нее.

- Прежде всего, это детсады, школы и парковки. Хорошо, если там будут еще и пункты участковых врачей, - говорят застройщики.

Это привело к тому, что в сфере строительства жилья произошел естественный отбор, приостановивший темпы введения в эксплуатацию квадратных метров на Кубани.

Ограничения по этажности, мораторий на застройку - тоже важнейший из факторов роста цен. Однако, по словам экспертов рынка, Краснодарский край по стоимости жилья в России еще даже не в пятерке лидеров. Пока в этом рейтинге высшие позиции у Москвы, Питера и Казани. Следом идут Нижний Новгород и Новосибирск, и только после этих двух городов - Краснодар.

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