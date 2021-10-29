14-летний мастер по маникюру победил на международном конкурсе в Сочи

В нейл-индустрию мальчик пришел в 12 лет. Фото: arulat_ekibastuz

Арулат Мухаметкали из казахстанского города Экибастуза лучше всех наращивает ногти и делает маникюр. 14-летнему подростку удалось доказать это на международной нейл-олимпиаде, которая прошла в Сочи. В состязании участвовал 21 мастер со всего мира, но именно работа Арулата получила высшие оценки жюри.

Арулат хочет стать профессионалом. Фото: arulat_ekibastuz

- Каждый дает свою оценку. Например, один судит чистоту работы, другой колористику, третий - дизайн. Они не знают, где чья работа и из какой страны участник. Потом все баллы суммировались и выводился общий, - рассказал «КП»-Кубань» победитель.

Международный чемпионат проводился в онлайн-формате. Школьнику требовалось сделать фото и видео конкурсной работы.

- Я чувствую счастье, радость, ведь не каждый день становишься олимпийским чемпионом. Два года назад я об этом мог только мечтать, – поделился Арулат. – Где-то ошибался, где-то не получалось. Было много моментов счастья от каждой победы в чемпионатах и слез от того, что мне казалось, что руки у меня не из того места растут. Да-да, когда что-то делаешь и не получается, то начинаешь сомневаться в своих силах. Но сейчас у меня очень много добрых людей, которые меня поддерживают.

Конкурсная работа Арулата. Фото: arulat_ekibastuz

Также мальчик отдельно поблагодарил своих наставников.

Арулат начал заниматься маникюром, когда ему было 12 лет. Семье нужны были деньги на восстановление еще одного сына, Бекарыса. Он упал из окна, получил травму и был парализован. Чтобы помочь брату, Арулат пошел на курсы маникюра. Подросток овладел азами мастерства, а потом стал оформлять ногти своим знакомым. Полученные деньги он отдавал на лечение.

- Все деньги я трачу так, как считаю нужным для себя. Иногда на благотворительность, часть отдаю родителям, часть уходит на закуп материалов, а если остается, то можем себя побаловать мороженым или чем-нибудь вкусненьким, - делится подросток.

Кстати, еще один брат Арулата тоже делает первые шаги в индустрии красоты. Школьник Бексултан стрижет и красит волосы за символическую плату в своем родном городе.

- Он загорелся, глядя на меня. Но сказал, что ногти не его, - отметил Арулат. - Хотим в ним участвовать вместе в чемпионатах и создавать полный образ. Я - маникюр, он - прически.