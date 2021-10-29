Лучший участковый Краснодарского края: «Преступлений много раскрыл, но одно жулика найти было делом чести!»

Свою карьеру в органах внутренних дел Рафаэль Галимов начал восемнадцать лет назад.

Его знает весь город, а он знает секрет - как быть лучшим. Народным участковым Краснодарского края в этом году стал Рафаэль Галимов - полицейский из Темрюка. За него проголосовали наибольшее количество человек. Не только жители его участков, но и всего района. «КП» - Кубань» поговорила с кубанским «Анискиным» и узнала у него о полицейских буднях.

«В семье в погонах я первый»

39-летний Рафаэль Галимов служит в правоохранительных органах 18 лет. Из них восемь - он работает участковым. Сейчас он капитан полиции. Под его контролем аж два административных участка в Темрюке - словом, фронт работы немаленький. Чтобы каждый житель был доволен, приходится выходить и на выходных, звонки участковому поступают чуть ли не круглосуточно.

Но к такому графику Рафаэль Галимов привык - более того, не жалуется.

- Знаете, в органы пошел не по велению родных, в семье я - первый полицейский. Эта профессия, несмотря на свою сложность, ответственность, всегда привлекала меня. Те, кто носят погоны, служат народу. Вот и я решил стать участковым, чтобы помогать. Для меня деньги не главное. Когда приносишь пользу обществу, каждый рабочий день в радость, - признается Рафаэль Галимов.

Рафаэль Галимов вместе с супругой Екатериной и двумя дочками Дианой и Ольгой.

«Нужно и закон знать, и психологию»

За сутки, признается полицейский, бывает и выдохнуть некогда. Благо, семья понимает - привыкла к неспокойным будням сотрудника МВД.

- Родные, конечно, меня поддерживают во всем. Супруга у меня - золото, вместе с ней двух дочек воспитываем. Но свою семью от работы стараюсь ограждать, все же дом - есть дом, - говорит старший участковый отдела МВД России по Темрюкскому району Рафаэль Галимов.

Работа в Темрюке - сложная. Здесь нет страшных преступных групп, зато много бытовых правонарушений. Вот и приходится мирить мужей и жен, разнимать соседей. Что тоже бывает опасно.

- Быть участковым - это значит совмещать и профессию психолога, и юриста, - улыбается Рафаэль. - Если найти правильный подход к человеку, будь-то злоумышленник, попавшийся на краже, или повздорившие супруги, удается разрешить любой конфликт. В этом, считаю, и есть моя главная задача - найти контакт, наладить общение, понять и разобраться. Надо уметь слушать людей, тогда к тебе будут прислушиваться.

С начала года раскрыл 27 преступлений

Мало кто знает, что участковый не только по жалобам работает. Такие сотрудники и в рейдах участвуют по выявлению нелегалов, и держат в поле зрения тех, кто не в ладах с законом. Всегда готовы выехать они и если ребенок потерялся, и если разладились отношения в семье.

Рафаэль Галимов помог найти вора, жертвой которого стал последний ветеран Великой Отечественной войны из станицы Голубицкой Николай Алексеевич Цицурин.

- Опыт у меня огромный, много разных громких случаев было - все и не вспомню. Но одно преступление раскрыть - было делом чести, - говорит Рафаэль Галимов. - Последний 91-летний ветеран Великой Отечественной войны из станицы Голубицкой Николай Алексеевич Цицурин стал жертвой воров. Он обратился в полицию, заявив о пропаже электроинструментов.

В этот же день по горячим следам Рафаэль Галимов установил личность бессовестного мужчины. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Курской области. Он проник в хозпостройку через незапертую дверь и нагло похитил инструменты на восемь тысяч рублей.

- Большое спасибо полиции, нашему участковому Рафику. Нашли вора, все вернули! - не уставал благодарить Николай Алексеевич.

И это лишь одна из тысяч благодарностей, который получил народный участковый. Только с начала 2021 года Рафаэль Галимов раскрыл 27 преступлений. Помимо этого, выявил 46 административных нарушений. А количество обращений, которые он рассмотрел, поражают - 763 материала. А сколько еще преступлений ему предстоит раскрыть и предотвратить, скольким помочь словом и делом!

Сейчас народный участковый края готовится представлять наших полицейских на всероссийском уровне. Конкурс на лучшего сотрудника страны пройдет в ноябре. И хотя с профподготовкой проблем у Рафаэля Галимова нет, ответственность все же нешуточная. Но главный козырь нашего "Анискина" - огромная поддержка родных и коллег.