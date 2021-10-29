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Общество29 октября 2021 17:05

Лучший участковый Краснодарского края: «Преступлений много раскрыл, но одно жулика найти было делом чести!»

Полицейский из Темрюка представит Кубань в финале всероссийского конкурса
Евгения СОРОКА
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Свою карьеру в органах внутренних дел Рафаэль Галимов начал восемнадцать лет назад.

Свою карьеру в органах внутренних дел Рафаэль Галимов начал восемнадцать лет назад.

Его знает весь город, а он знает секрет - как быть лучшим. Народным участковым Краснодарского края в этом году стал Рафаэль Галимов - полицейский из Темрюка. За него проголосовали наибольшее количество человек. Не только жители его участков, но и всего района. «КП» - Кубань» поговорила с кубанским «Анискиным» и узнала у него о полицейских буднях.

«В семье в погонах я первый»

39-летний Рафаэль Галимов служит в правоохранительных органах 18 лет. Из них восемь - он работает участковым. Сейчас он капитан полиции. Под его контролем аж два административных участка в Темрюке - словом, фронт работы немаленький. Чтобы каждый житель был доволен, приходится выходить и на выходных, звонки участковому поступают чуть ли не круглосуточно.

Но к такому графику Рафаэль Галимов привык - более того, не жалуется.

- Знаете, в органы пошел не по велению родных, в семье я - первый полицейский. Эта профессия, несмотря на свою сложность, ответственность, всегда привлекала меня. Те, кто носят погоны, служат народу. Вот и я решил стать участковым, чтобы помогать. Для меня деньги не главное. Когда приносишь пользу обществу, каждый рабочий день в радость, - признается Рафаэль Галимов.

Рафаэль Галимов вместе с супругой Екатериной и двумя дочками Дианой и Ольгой.

Рафаэль Галимов вместе с супругой Екатериной и двумя дочками Дианой и Ольгой.

«Нужно и закон знать, и психологию»

За сутки, признается полицейский, бывает и выдохнуть некогда. Благо, семья понимает - привыкла к неспокойным будням сотрудника МВД.

- Родные, конечно, меня поддерживают во всем. Супруга у меня - золото, вместе с ней двух дочек воспитываем. Но свою семью от работы стараюсь ограждать, все же дом - есть дом, - говорит старший участковый отдела МВД России по Темрюкскому району Рафаэль Галимов.

Работа в Темрюке - сложная. Здесь нет страшных преступных групп, зато много бытовых правонарушений. Вот и приходится мирить мужей и жен, разнимать соседей. Что тоже бывает опасно.

- Быть участковым - это значит совмещать и профессию психолога, и юриста, - улыбается Рафаэль. - Если найти правильный подход к человеку, будь-то злоумышленник, попавшийся на краже, или повздорившие супруги, удается разрешить любой конфликт. В этом, считаю, и есть моя главная задача - найти контакт, наладить общение, понять и разобраться. Надо уметь слушать людей, тогда к тебе будут прислушиваться.

С начала года раскрыл 27 преступлений

Мало кто знает, что участковый не только по жалобам работает. Такие сотрудники и в рейдах участвуют по выявлению нелегалов, и держат в поле зрения тех, кто не в ладах с законом. Всегда готовы выехать они и если ребенок потерялся, и если разладились отношения в семье.

Рафаэль Галимов помог найти вора, жертвой которого стал последний ветеран Великой Отечественной войны из станицы Голубицкой Николай Алексеевич Цицурин.

Рафаэль Галимов помог найти вора, жертвой которого стал последний ветеран Великой Отечественной войны из станицы Голубицкой Николай Алексеевич Цицурин.

- Опыт у меня огромный, много разных громких случаев было - все и не вспомню. Но одно преступление раскрыть - было делом чести, - говорит Рафаэль Галимов. - Последний 91-летний ветеран Великой Отечественной войны из станицы Голубицкой Николай Алексеевич Цицурин стал жертвой воров. Он обратился в полицию, заявив о пропаже электроинструментов.

В этот же день по горячим следам Рафаэль Галимов установил личность бессовестного мужчины. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Курской области. Он проник в хозпостройку через незапертую дверь и нагло похитил инструменты на восемь тысяч рублей.

- Большое спасибо полиции, нашему участковому Рафику. Нашли вора, все вернули! - не уставал благодарить Николай Алексеевич.

И это лишь одна из тысяч благодарностей, который получил народный участковый. Только с начала 2021 года Рафаэль Галимов раскрыл 27 преступлений. Помимо этого, выявил 46 административных нарушений. А количество обращений, которые он рассмотрел, поражают - 763 материала. А сколько еще преступлений ему предстоит раскрыть и предотвратить, скольким помочь словом и делом!

Сейчас народный участковый края готовится представлять наших полицейских на всероссийском уровне. Конкурс на лучшего сотрудника страны пройдет в ноябре. И хотя с профподготовкой проблем у Рафаэля Галимова нет, ответственность все же нешуточная. Но главный козырь нашего "Анискина" - огромная поддержка родных и коллег.

«Народным участковым» Кубани стал Рафаэль Галимов из Темрюка
Видео: МВД по Краснодарскому краю.
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ