В Краснодарском крае ужесточают требования режима «повышенной готовности»

В Краснодарском крае ужесточают режим "повышенной готовности" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае новые противоковидные меры. С 1 ноября в регионе ужесточают требование режима «повышенной готовности». Согласно подписанному главой региона Вениамином Кондратьевым распоряжению, организации и индивидуальные предприниматели в обязательном порядке должны перевести на удаленку все не вакцинированных сотрудников старше 60 лет, такие же ограничения распространяются на вакцинированные работников старше 65 лет. Независимо от возраста, должны работать из дома люди с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, в документы о дополнительных мерах повышенного готовности прописаны и новые требования к предприятиям общественного питания. Кафе, рестораны и столовые с 1 ноября переходят на новый график работы - 6:00 до 23:00.

- Работодателям рекомендовано предоставить 2 оплачиваемых выходных сотрудникам, которые прошли вакцинация, либо же эти дни можно прибавить к ежегодному оплачиваемому отпуску, - уточники в краевой администрации.

Жителям региона, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, стоит придерживаться режима самоизоляции, это же касается и кубанцев старше 65 лет.

Исключение могут составить лишь поход в магазин, прогулка с собакой, прогулки с детьми на придомовой территории и еще несколько уважительных поводов.

Все спортивные соревнования с 30 октября и по 7 ноября в Краснодарском крае пройдут без зрителей.