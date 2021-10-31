«Слой за слоем открывалась история»: антиквар раскрыла удивительные загадки старинного купеческого особняка в Краснодаре

Частный музей в особняке мецената и предпринимателя Лю Трахова. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Это не просто история, которую можно увидеть. К ней можно прикоснуться. Старинный особняк с лепниной на фасаде и кованым крыльцом на улице Мира, 61 обретает новую жизнь. Уже не первую неделю сюда стекаются любители истории. О доме с непростой судьбой узнают из соцсетей, а потом идут, чтобы прочувствовать уникальную атмосферу дореволюционного быта.

Восстановить быт эпохи помогает мебель, изготовленная до революции. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Адыгейский self-made-man

Лю Трахов родился в середине 19 века в маленьком ауле. Семья была бедной, образования мальчик не получил. Когда подрос, стал заниматься подвозом дров. Природная сообразительность и предпринимательская жилка, трудолюбие и упорство со временем сделали его одним из состоятельных людей Краснодара. Трахов владел магазинами, несколькими заводами и гостиницей в центре города. Построил мост через Кубань, приют, баню и несколько мечетей. Он не только копит капиталы, но активно помогает нуждающимся – заключенным и детям-сиротам.

В 1895 году Лю возводит для своей семьи особняк, рядом – мечеть. Но в доме Траховы проживут чуть более 20 лет. После революции им придется покинуть родные стены. До этого момента сам купец не доживет, он умрет до смутных времен в 1914 году в Пятигорске, куда отправится поправить здоровье.

Великолепный дом Лю Трахова после 1917 года начинают уплотнять и резать на коммуналки. В нем до сих пор много квартир, где прожило не одно поколение краснодарцев. Позже часть дома была отдана под аренду. Но недавно все поменялось. С тех пор, как сюда попала Юлия Удовенко.

Особняк после революции превратился в коммуналку. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

«Я плакала, когда проявился рисунок»

Юлия Удовенко знала о доме давно. В комнатах, окна которых выходят на улицу Мира, жили ее знакомые. Позже они сдали квартиру, и сюда зашла фотостудия. Возможно, все осталось бы на своих местах, но девушка захотела преобразить эту локацию.

- Я два года назад начала заниматься антиквариатом. Покупала предметы на блошиных рынках Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара. Их накопилось много, а у меня появилась мечта открыть какое-то пространство, где я могла бы показать свою коллекцию людям. Я нашла его. Им стал особняк Лю Трахова, - рассказала «КП»-Кубань Юлия Удовенко.

Высокие потолки в особняке украшены лепниной. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Первым делом Юлия убрала из прихожей дань современной интерьерной моде - навесные потолки. Под ними открылась настоящее чудо – лепнина, почти нетронутая временем и людьми, только краска местами отошла. Затем принялась счищать слои эпох со стен. Отделка наших дней, обои и краска советского времени и, наконец, стал проявляться уникальный первозданный рисунок, какими он были при Лю Трахове. Так на ее глазах комната из 21 века стремительно переносилась в самый конец 19-го.

Стены обрели свой первозданный рисунок. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Когда я увидела комнату после того, как были очищены стены, я не могла сдержать слез. Это было очень волнительно и вместе с тем торжественно. Дом как будто начал жить жизнью, о которой все забыли, - признается Юлия.

Главная комната оказалась выкрашенной в темный мужской цвет с цветочным орнаментом. По всей видимости, здесь жил сам хозяин. Стены были в тон шикарной – до самого потолка, с причудливым орнаментом – изразцовой печи. Она хорошо сохранилась, видно, что ее берегли, как и ставни, метлахскую плитку и мраморные подоконники. Хотя, может быть, сохранились они просто потому, что к строительству век назад относились с особым трепетом.

Не только эти тайны открыл старый дом. Оказалось, что крыльцо дома раньше уходило вглубь здания. Под полом в прихожей Юлия обнаружила мраморную лестницу.

- Вход выглядел немного иначе, чем сейчас. Ступени закрыты под деревянным полом, но возможно, их в скором времени увидят посетители. Хочу сделать прозрачное покрытие, чтобы показать лестницу, - рассказывает Юлия.

Это будет следующим этапом реконструкции внутреннего убранства особняка. Юлия не хочет основательно, как это принято, восстанавливать утраченную местами лепнину или закрашивать стены «под 20 век». Место тогда, считает она, потеряет свою душу.

У изразцовой печи грелся сам первый хозяин дома Лю Трахов. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Я абсолютно точно понимала и чувствовала, что то, к чему мы можем теперь прикоснуться, не должно быть доведено до идеала. Это история этих стен, к ним прикасались те люди, о которых мы вспоминаем, и ветхость предметов только добавляет чувственности всему, что окружает. Хочется, чтобы осталось, как есть. После реставрации есть ощущение что это новодел. - отмечает девушка. – Мне кажется, у музейных пространств начинается новая эра. Отличным примером может служить музей Бродского «Полторы комнаты» в Питере. В этой коммунальной квартире прошло детство и юность поэта, и нынешние владельцы лишь убрали лишнее, оставив шероховатости и потертости на стенах. Тогда из помещения не уходит атмосфера.

Кубанский казак и дочери последнего российского императора

Семейная история Юлии необычайным образом пересеклась с Николаем Вторым и его дочерями. Ее прапрадеда, казака Гаврила Шерстюкова, направили на службу при дворе в Царское Село. Он обучал княжон Ольгу и Татьяну в совершенстве владеть искусством управления лошадьми.

Казак Гаврил Шерстюков учил дочерей Николая Второго верховой езде. Фото: Юлия УДОВЕНКО

- Все это я знала с детства. Знала и о трагической судьбе девочек, которых расстреляли вместе с родителями на Урале, - рассказывает Юлия. – Поэтому вопроса о том, чем заполнить пространство особняка, не стояло. Я решила, что первая выставка будет посвящена дочерям последнего российского императора – потому что эта тема близка мне лично. А дом, кстати, был построен в тот год, когда родилась первая великая княжна Ольга – точек соприкосновения очень много.

Выставка посвящена дочерям императора Николая Второго. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Интерьеры особняка Лю Трахова в самый раз подошли, чтобы воскресить память о девочках. Юлия распечатывает фотографии Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии - августейшая семья любила делать снимки. Находит дореволюционную мебель. Обставляет интерьер вещами ушедшей эпохи, благо их у нее много – и получается частный музей. Музей, где можно прикоснуться к вещам, которыми пользовались столетие назад. Альбомы, книги, украшения, столовые приборы, стол, зеркала – не мертвый груз обычных выставок, а настоящие участники исторического познания. На креслах и стульях можно посидеть, книги можно пролистать, а на пианино 1834 года - сыграть пару нот.

- Его я купила в Краснодаре за тысячу рублей. Хозяева просто попросили его забрать, им не хотелось платить за вывоз. Теперь оно стало частью нашей выставки. В то время все девочки из высшего света учились играть на музыкальных инструментах. Конечно, к музыке с ранних лет приучали и великих княжон, - отмечает Юлия.

Выставка сопровождается звуковым оформлением. Будто через века слышаться звонкие голоса девочек. Это выдержки из их писем. Они делятся в них тем, что волнует их, пишут о погоде и размышляют о будущем России. Выставка в доме мецената Трахова названа ОТМА. Так подписывали открытки и письма дочери Николая Второго, сокращение, состоящее из первых букв их имен.

Новые пространства притягивают горожан

Как только краснодарцы узнали о локации, сюда хлынул поток людей. Вход в музей бесплатный. А в скором времени, как только позволит пандемия, здесь будут проходить тематические экскурсии, в том числе для детей.

Любой экспонат выставки можно взять в руки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- История страны лучше всего усваивается в таком формате. Я думаю, особняк мецената и предпринимателя Лю Трахова поможет нам в этом – понять, как жили люди в начале 20 века, что они любили делать, о чем мечтали. В идеале, я хотела бы видеть здесь личные вещи первого хозяина дома, тогда мы могли бы рассказывать и узнать о нем больше, - делится Юлия.