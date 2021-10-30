«Меня еле спасли. Делайте прививки и все будет хорошо»: пациентка ковидного госпиталя эмоционально обратилась к жителям Кубани

Коронавирус у непривитых протекает гораздо тяжелей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае наступила нерабочая неделя. С 30 октября и по 7 ноября в регионе так называемые «карантикулы». Смешное слово, которое придумали те, у кого стакан всегда наполовину полон. Оптимисты верят, что коронавирус- это, что бывает с другими. А с ними все обязательно будет хорошо.

Не владея достоверной информацией о вакцинации пациента, врач может назначить неверное лечение Фото: Иван МАКЕЕВ

Но медики не столь оптимистично настроены. Те, кто без сна дежурит в реанимациях «красных зон», говорят, что коронавирус не щадит никого – среди заболевших и стар, и млад. И единственное, что может спасти – это прививка от COVID-19.

- По имеющейся в настоящий момент статистике среди заболевших COVID-19 - 4% прошли полную вакцинацию «Спутник V», 4,3% - «ЭпиВакКороной», 3% - прививкой «КовиВак», - в Министерстве здравоохранения приводят статистику. И вроде бы она обнадеживает. Но это если не копаться.

- Это очень немного. Но ключевой момент в другом - как только начинаем смотреть анализы, понимаем, что там никакой вакцинации не было. Каждая прививка содержит специальные маркеры, по которым во время анализов можно определить, вакцинировался ли человек на самом деле, - такие шокирующие данные привела вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

У вакцинированных и непривитых от коронавируса пациентов различаются протоколы лечения. И различаются они очень серьезно. Заболевший COVID-19 человек, подделавший сертификат, рискует не получить медицинскую помощь в достаточном объеме, а значит, организм без должной и интенсивной фармподдержки может не справиться с инфекцией.

Ирина Великая лично убедилась, что болезнь у вакцинированных протекает легче. Фото: соцсети героя публикации

Ирина Великая задыхается без кислородной маски. Отдышавшись, женщина эмоционально рассказывает свою историю болезни. Считала прививки глупостью, думала, что в ее провинциальном Усть-Лабинске нет опасности смертельно заболеть. Но спасать заболевшую коронавирусом Ирину пришлось врачам краснодарского ковидного госпиталя.

- Меня еле спасли. Делайте прививки. Не бойтесь. Все, кто делал прививку, поступали сюда и перенесли все в легкой форме и уехали домой. А мы боролись за жизнь, - Ирина обессилена, но благодарна врачам, которые помогали ей справиться с болезнью.

Сейчас пациентка «красной зоны» уже перешагнула рубикон и идет на поправку. И всех предупреждает, что привитые соседи по больничной палате болезнь переносили намного легче. И об этом стоит задуматься тем, кто подумывает о том, чтобы купить на «черном рынке» липовый сертификат.

Врачи считают, что только прививка може спасти от коронавирусной инфекции Фото: Иван МАКЕЕВ

– Если человек использует поддельный сертификат о вакцинации и попадает в ковидный госпиталь, врачи, не зная об этом, будут лечить пациента, как привитого. Фактически у них нет никакой иммунной защиты, организм не получит необходимые дозы препаратов, что может привести к серьезным последствиям для здоровья и даже летальному исходу. Поэтому важно действительно прививаться, – рассказал заместитель министра здравоохранения края Ирина Вязовская.

Из-за сложной эпидобстановки в Краснодарском крае переходят к жестким мерам контроля подлинности сертификатов. За их подделку и сбыт грозит уголовный срок как врачу, который изготовил фальшивку, так и пациенту, который ее купил. Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санэпид правил в зависимости от тяжести последствий. В случае смерти заразившегося, владельцу поддельного сертификата грозит срок до пяти лет.