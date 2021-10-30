Наташа Королева ошарашила страну новым лицом

Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная певица Наташа Королева, как правило, на сцене и телеэкране бывает одна. Но на съемки специального выпуска «У-дачный чарт» на Муз-ТВ она приехала вместе с сыном.

Программу приурочили к празднованию Хэллоуина. Поэтому многие звездные гости предстали в образе нечисти. Не отставала и Королева с сыном - они вышли в свет с пугающим гримом, который многих поразил. Певица изменилась до неузнаваемости - она переоделась в черное платье, ее волосы украсил венок, а на лице звезды 90-х был макияж в стиле хоррор.

Как сообщает kp.ru, над Наташей Королевой поработала невестка-стриптизерша. Мелисса Валынкина решила показать, что умеет не только танцевать, но еще и искусно управляться с кисточками. Поэтому на один вечер стала стилистом-визажистом для Наташи Королевой и своего возлюбленного Архипа Глушко.

Пользователи в соцсетях, правда, не оценили пугающие образы звездной семьи.

- Наташа зачем, ну зачем все эти бесы, - гневается народ, не понимая для чего певица так сильно себя разукрасила.

Напомним, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип с 18 лет живет со своей дамой сердца Мелиссой на мансарде особняка мамы в Крекшино. Его избранница в прошлом – исполнительница такого же танцевального жанра, что и ее «свекор». Более того, она никогда этого не скрывала.