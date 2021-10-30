Вениамин Кондратьев наградил победителей конкурса «Лидеры Кубани-2021»

Вениамин Кондратьев на конкурсе «Лидеры Кубани-2021». Фото: пресс-службы Краснодарского края.

В Краснодаре 29 октября состоялась церемония награждения участников конкурса «Лидеры Кубани-2021». Лауреаты и победители получили награды из рук губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По его словам, этот конкурс год от года помогает найти на Кубани самых инициативных и профессиональных представителей своих профессий. «Но вам нельзя останавливаться на достигнутом. Это отличный старт, и насколько он будет успешным, зависит только от вас», - дал установку глава региона. Он также добавил, что качественные кадры востребованы сейчас в любой экономической сфере.

Также присутствовавший на мероприятии спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что из краевого конкурс уже вырос до масштабов всего юга страны. Замгендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Антон Сериков при этом назвал конкурс самым сильным такого рода проектом, реализуемым в регионах. При этом Сериков заметил, что опыт, полученный участниками, обязательно пригодится им в работе.

Только в этом году в конкурсе поучаствовало 6,5 тысяч человек. Финалисты на церемонии подведения итогов рассказали о своих проектах в сферах туризма, сельского хозяйства, IT, спорте, экологических инициативах.

По словам Кондратьева, все проекты жизнеспособны, а каждый из участников имеет шанс на их реализацию. «Для всех финалистов участие в проекте – серьезный импульс для развития, повышения своей квалификации. Поэтому грант в размере 500 тысяч рублей на обучение в ведущих вузах страны, который предусмотрен для победителей, поможет превратить действие в результат», – объявил губернатор. Такие гранты получили три победителя конкурса. Ещё 22 человека были признаны лауреатами – их глава региона наградил дипломами.

В пресс-службе краевой администрации напоминают, что конкурс проходит уже в четвёртый раз. При этом из 23 тысяч участников 155 человек вошли в кубанский резерв управленческих кадров. А треть из них – уже возглавляют муниципалитеты, работают в госорганах, руководят муниципальными учреждениями и трудятся в министерствах края на руководящих постах.