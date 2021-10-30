Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 октября: новый антирекорд и усиление антиковидных ограничений

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 октября 2021 года.

«КП» - Кубань» продолжает следить за новостями по COVID-19. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 октября 2021 года.

В регионе установлен новый ковидный антирекорд. За сутки выявили 278 случаев заражения. Такого количества заболевших с начала пандемии еще не регистровали. Кроме того, растет и количество пациентов, которым с коронавирусом справиться не удалось - умерли еще 43 человека.

- Всего за 1,5 года к врачу с подозрением на коронавирус обратились 499347 человек, из них 25789 детей, - уточняют в краевом оперштабе. - Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1429.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе внесены очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». С 1 ноября на Кубани организации и индивидуальные предприниматели в обязательном порядке должны перевести на удаленку всех не вакцинированных сотрудников старше 60 лет. К слову, такие же ограничения распространяются на вакцинированных работников старше 65 лет.

А еще кафе, рестораны и столовые с 1 ноября переходят на новый график работы - с 06:00 до 23:00. Такой, напомним, действовал во время карантина. Но сейчас о локдауне речи не идет. Врачи и медики рекомендуют людям использовать внеплановые каникулы не для отдыха на море, а позаботиться о здоровье и сделать прививку.

Ранее пациентка ковидного госпиталя эмоционально обратилась к жителям Кубани.

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