Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 октября: в регионе возобновили ковидные рейды

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 31 октября 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями по COVID-19. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 31 октября 2021 года.

Кубань начала жить по новым антиковидных правилам. Все массовые мероприятия запрещены, вход в заведения разрешен только по QR-кодам. Кроме того, предприятия общественного питания могут работать с 06:00 до 23:00. А организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.

В крае вновь возобновились рейды по проверкам антиковидных норм. Они будут проходить в круголосуточном режиме. Каждая проверка - без предупреждения. Накануне нарушения выявили в барах Краснодара, Анапы и Геленджика.

Кстати, ранее сообщалось, что введение QR-кодов вдвое увеличило темп вакцинации от COVID-19 в Сочи.

- На этой неделе на курорте ежедневно прививались более тысячи человек, - говорят в администрации курорта. - Ранее этот показатель составлял около 500 человек.

За последнюю неделю в городе сделали прививку почти 8 тысяч человек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 31 октября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 82 заболевших.

Коронавирус в Анапе 31 октября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 13 человек.

Коронавирус в Сочи 31 октября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 23 жителя.

Коронавирус в Геленджике 31 октября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 4 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 31 октября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 9 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 31 октября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у кого.