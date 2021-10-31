Ломится от туристов: что происходит в аэропорту Сочи после введения новых ковидных ограничений

Такой загруженной местная гавань не была уже месяц Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Краснодарец Александр Андрюшин прилетел в Сочи из Красноярска. Вышел из аэропорта и сразу ощутил на себе сочинское бабье лето. Молодой человек ждал друга, который обещал его встретить на машине.

- Улетал из Сибири, в Красноярске. На улице – холодина, минус двадцать. Сели в Адлере, и как будто в лето вернулся, - улыбается Александр. - Такой перепад температур всего за четыре часа! Непередаваемые ощущения.

Туристы едут в Сочи со всех уголков России Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- А самолет был полный?

- Да, больше двухсот мест, ни одного свободного. Причем билет на прямой рейс в Сочи оказался недорогим, около восьми тысяч, напрямую в Краснодар было бы дороже, еще затратнее лететь через Москву. В Сибири я работаю на нефтяном месторождении вахтовым методом, улетал в конце лета и совсем не думал, что в ноябре в лето снова вернусь.

Сейчас cочинский аэропорт напоминает себя в июне-июле этого года. В зале прилета море встречающих с табличками, где указаны названия мест размещения и фамилии гостей.

Такого поток туристов не было даже в бархатный сезон Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Из зоны выдачи багажа выходят парами, большими семьями и небольшими туристическими группами по 10-15 человек. Почти всех разбирают встречающие.

Вижу на выходе компанию из двух пар. Сразу спрашиваю, откуда они прилетели и надолго ли в Сочи. Не успел заикнуться о режиме повышенной готовности в Краснодарском крае, как ребята опережают ответом.

- Мы прилетели из Москвы, едем в отель на Красную Поляну, все привиты, справки о вакцинации есть, QR-коды – тоже.

Больше всего туристов едут в Сочи из Москвы Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Накануне ноябрьских каникул глава Сочи Алексей Копайгородский назвал цифру: на ноябрьские каникулы Сочи ожидает около 100 000 туристов. Минувшим летом я несколько раз был в воздушной гавани курорта. Если сравнить зал прилета в июле и сейчас, то разницы почти не чувствуется. Еще погода как по заказу.

Из аэропорта мчу на сочинский железнодорожный вокзал. Еду как все, на автобусе. По салону всё время гоняют запись о режиме повышенной готовности, расположении пунктов вакцинации и необходимости QR-код для входа в заведения общественного питания и отели.

На вокзале – огромный поток людей. Это люди с «Ласточки» из Краснодара. С дороги всегда хочется бюджетно перекусить. Топаю в столовую в двух шагах от сочинского вокзала. Зал пуст, на стеклянной двери табличка о том, что требуется предъявить QR-код. Не успел открыть дверь, как откуда-то выбежала сотрудница:

- Ваш код?

- Да, кофейку выпить.

- Только с кодом, без кода нельзя.

Поговорили через стеклянную дверь. Женщина почти в панике: еще вчера в столовой было полно людей, а сегодня она никого не пускает, потому что у людей нет QR-кодов, а на вынос никто ничего не берет. Открытой веранды у столовой нет, весь персонал привит, но людей без кода впускать нельзя.

Впрочем, без QR-кода в Сочи есть, где перекусить. Точки с шаурмой кормят с колес. Наверное, в эти дни они сделают план на несколько лет вперед, лишь бы свежих продуктов хватило.

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