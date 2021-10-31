На Кубани труп женщины привезли к зданию администрации района после того, как с родственников потребовали деньги за морг

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Площадь у местной администрации – популярное место у горожан. Здесь часто гуляют семьи с детьми и молодежь. Просторные тротуары, ухоженные лавочки и фонтаны. Все – в свободном доступе. Напротив – торговый центр, один из самых больших в районе.

Только в воскресенье утром местным жителям было не до прогулок. На входе у администрации они увидели труп. Он лежал на носилках. Вокруг – несколько крупных мужчин. Они привезли тело женщины главе Тимашевского района.

- Как мы поняли, люди приехали сюда от безысходности. Транспортировка тела в морг должна быть бесплатной. Но с людей требовали 7 тысяч рублей, – писали в социальных сетях местные жители.

На кадрах видно, как мужчины занесли женщину в здание администрации. Она покрыта белой простыней. Следом за ней в здании зашло еще несколько человек.

По словам местных жителей, они пришли на прием к главе.

- Ситуация с телом умершей женщины недопустима и аморальна. Есть вопросы к работе морга и ритуальных агентств. Здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно: за какие услуги и сколько нужно платить, – моментально отреагировал на случившееся глава Тимашевского района Андреи Палии . – Главное – что морг уже принял тело. Все проблемы мы обсудим завтра на заседании. Чтобы такое больше не повторилось.

Позже стало известно, что женщина была уроженкой Калининского района. Оттуда ее привезли родственники.

- Они говорят, что в Тимашевск их направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, – рассказывает «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией. – Но местный морг их не принял. Потому что с ними должен быть человек, который направлял на вскрытие.

Родственники утверждают, что у женщины была онкология. Это даже подтверждено документально. Она состояла на учете.

- В этой ситуации вскрытия вовсе могло не быть. Но это, конечно, решать не нам, а правоохранителям, – добавляет источник.

Затем они пытались попасть в морги в других районах, но получили отказ. По словам местных жителей, на отчаянный шаг людей подтолкнула ночевка с трупом. Якобы они находились в одной машине с умершей, пока ждали открытия администрации.

- Я так понял, морг требовал 8 тысяч за помывку тела и одевание. Но подтвержденной информации ни у кого нет. Это все было сказано на словах. Конечно, так не должно быть, чтобы помывка стоила таких денег, – добавляет источник.

Сейчас женщину доставили в морг. Теперь родственники ждут встречи с главой района и депутатами. Она состоится уже в понедельник, 1 ноября.