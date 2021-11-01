Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 ноября 2021 года: пандемия не отступает

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Краснодарский край переживает новую волну коронавируса. Уже вторые сутки подряд в регионе фиксируется свыше 270 новых случаев заражения инфекции. Это самые высокие показатели заболеваемости на Кубани с начала пандемии.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали жители кубанской столицы – 66 человек. Еще у 64 пациентов диагноз подтвердился в Сочи. Замкнула тройку антирейтинга по количеству новых случаев заражения Анапа. На курорте заболели 20 местных жителей.

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