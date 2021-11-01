Не нужен им берег турецкий: в нерабочую неделю россияне рванули в Анапу

Поезда, как летом, полны Фото: Максим ПЕСКОВ

В России официально - третий день выходной (с 30 октября по 7 ноября), и в курортные города Краснодарского края продолжают прибывать туристы. Море остыло, по ночам - минус, но россияне предпочитают созерцать сочные пейзажи юга в эти вынужденные каникулы, а не сидеть в своих квартирах, как того требовали эпидемиологи. В аэропорту - не протолкнуться, похожая картина на платформах жд-вокзалов.

Туристы едут в основном из обеих столиц Фото: Максим ПЕСКОВ

Корреспондент "КП"-Кубань" прошелся маршрутом туриста по обычно тихой в это время Анапе. Город и не думал впадать в зимнюю спячку. Курорт встречает гостей.

От напоминаний, в какое время мы живем - рябит в глазах. Повсюду таблички - "Наденьте маску" и "Соблюдайте дистанцию". Но эти предупреждения наш народ продолжает воспринимать, скорее, как формальность, чем меру защиты, и греют масками подбородки.

Курорт не ушел на зимовку Фото: Максим ПЕСКОВ

- Я привит и вся семья - от ковида, потому волен ездить, куда хочу. Знаете, это такое приятное ощущение свободы и спокойствия, - пожилая семейная пара из Москвы только что сошла на перрон Анапы.

Этот утренний состав заполнен туристами ну точно на половину. Средний возраст гостей - 45-50 лет.

- Молодежь рванула в Турцию и Египет. Им загар бронзовый и заграницу подавай. А мы к родным берегам, здесь спокойнее, - говорит другая чета, прибывшая московским поездом.

В санаторий не пустят без прививки Фото: Максим ПЕСКОВ

По данным регионального минкурортов, гостиницы Анапы полны на 60 процентов, больше сейчас только в Сочи. Во всероссийскую здравницу приехали около 120 тысяч гостей.

Уважающие себя отельеры строго соблюдают эпидрежим - без кюар-кода не заселять. Вот и у трансфера в один из анапских санаториев группа гостей предусмотрительно достали сертификаты о вакцинации из чемоданов.

- Нет-нет, сейчас мне их предъявлять не нужно. Все отдадите администратору санатория на входе, - терпеливо объясняет водитель микроавтобуса.

Но есть такие, конечно, кому кюар-коды без надобности. Официально для властей и надзорных органов они законсервировали жилье для курортников на зиму, а сами торгуют койко-местами из-под полы. Стоимость такой "санкционки" существенно ниже "звездных" отелей, где все по правилам.

Все дни люди проводят у моря Фото: Максим ПЕСКОВ

- Меня купили дешевизной. За тысячу рублей в сутки могу пожить в гостевом доме на побережье. Код я им сама всучивала, он у меня есть, хотя и не требовали, - говорит еще одна гостья курорта.

К слову, за нелегальную торговлю отдыхом для непривитых туристов можно нарваться на штраф в полмиллиона рублей, и такой риск явно не будет оправдан.

Все дни люди проводят у моря Фото: Максим ПЕСКОВ

Заселившись в отель, гости Анапы спешат на пляж. Здесь царит абсолютное умиротворение.

- Погодка налаживается, уже третий день - солнышко, - улыбается ларечница Клара Сергеевна. Теперь она здесь торгует не мороженым, а горячими сэндвичами. Торговля кипит.

Гости наслаждаются пейзажами Фото: Максим ПЕСКОВ

В неге под южным солнцем люди проводят здесь все дни до позднего вечера. Без перерывов на обед. В это время года закаты над Черным морем особенно прекрасны. Их нельзя пропустить.

Закаты в это время года особенно прекрасны Фото: Максим ПЕСКОВ

Благо, уличные общепиты, кажется, вообще не уходят на перерыв. Взял стаканчик горячего латте с бутербродом, и продолжай наслаждаться природой и воздухом.

Между тем, в правительстве страны уже выразили обеспокоенность, что эти дни, с 30 октября по 7 ноября, россияне восприняли как возможность для путешествий. Прежде чем куда-то отправляться, вице-премьер Татьяна Голикова предложила им взглянуть на пылающую от зараженности карту страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодарском крае ужесточают требования режима повышенной готовности

Распоряжение уже подписано губернатором региона Вениамином Кондратьевым (подробнее)