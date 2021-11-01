На Краснодарский край надвигается очередная аномалия: в регион идет резкое похолодание

Радоваться теплу жители Кубани будут недолго. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока в Сибири уже вовсю лепят снеговиков, на юг страны вернулось бабье лето. Чего говорить, на Черноморском побережье в последние дни люди только и делают, что загорают. Температура воздуха днем поднимается до +22, а на курортах солнце активнее - так что местные жители и туристы подставляют бока, чтобы запастись витамином D.

Как объясняют метеорологи, виновник аномалий — огромный антициклон. Теплый воздух, поступающий с юга, не проходит на Русскую равнину, Потому Краснодарский край и купается в лучах солнца. В ближайшие сутки температурный фон даже продолжит повышаться - в центральной части края ожидается +20 градусов, а на побережье воздух вновь прогреется до +22 градусов. Но такая погода будет радовать недолго.

Уже во вторник, 2 ноября, на Кубань обрушатся ливни. Осадки будут наблюдаться повсеместно, даже у моря, там ко всему прочему прогремят еще и грозы.

А после дождей начнет понижаться температура.

- Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +5-10 градусов, а днем отметки поднимутся до +14-19 градусов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На Черноморском побережье температура воздуха ночью +10-15 градусов, а днем - 16-18 градусов.

При этом в горах в ночные часы стукнет небольшой морозец - отметки на столбиках термометров упадут до 3 градусов ниже нуля. Там, к слову, снега не ожидается, но зато будет дождь.

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