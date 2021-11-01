Экологи рассказали, чем грозят медузы, появившиеся в Сочи в ноябре

У медуз и нет календаря, однако для середины ноября это явление не характерно. Фото: кадр из видео.

На побережье Черного моря снова аншлаг. На время внеплановых каникул многие, вопреки рекомендациям медиков, рванули на море, чтобы насладиться солнечными ванными и подышать свежим воздухом. В первые дни ковидных ограничений на набережных было не протолкнуться, много отпускников было и на пляжах. Во время отдыха люди заметили большое количество медуз в море. Один из отдыхающих даже снял их на видео. На кадрах видно, как волны выбрасывают желеобразных на берег.

Медузы буквально облепили вход в воду, хотя и заплывы устраивали единицы. Море стало похожим на кисель. И многие удивились этому явлению. На дворе уже ноябрь, погода для медуз уже не та. Вспышку численности они дают, когда складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база.

«КП» - Кубань» позвонила экологу Вениамину Голубитченко, чтобы узнать, с чем связано подобное явление. Но ученый заверил - никакой аномалии нет.

- Самое большое количество медуз в море отмечается с середины июля до конца августа. На данный момент термометры показывают, что вода остыла до 18 градусов. Как правило, в таком холодном море они отмирают, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Так что, скорее всего, люди видели массовое скопление мертвых медуз, которых выбросило на берег после шторма. Никакой аномалии нет. Потому отдыхающие могут не переживать.

Но все же отпускникам советуют быть осторожными. Даже после смерти медуза продолжает жалить еще в течение месяца. Яд у них находится в щупальцах - в руки "желе" из моря лучше не брать, чтобы не получить ожог.