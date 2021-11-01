“Играли вы, а стыдно нам”: болельщики возмущены матчами команды Галицкого

Болельщики вышли на трибуну с плакатом "Играли Вы, а стыдно нам!" Фото: fans_fckk

ФК “Краснодар” появился в начале 2008 года. Инициатором его создания стал известный предприниматель и бизнесмен Сергей Галицкий. Его краснодарские "Быки" сразу же выбились в лидеры. Команда одерживала одну победу за другой. Покоряла новые спортивные триумфы и добивалась головокружительных достижений. Своими результатами "быки" смогли завоевать доверие у любителей футбола. Фан-клуб команды пополнился десятками тысяч болельщиков по всей стране. Они неустанно следили за успехами любимой команды и ждали новые матчи с ее участием. Более того, за 13 лет своего существования ФК "Краснодар" стал лидером турнирной лиги - на сегодняшний день команда занимает 6 место в таблице. Но вот, неожиданно для всех, "быки" начали сдавать свои позиции. Команда Сергея Галицкого потерпела сразу два поражения в домашних матчах.

Соперники забили мяч в ворота ФК "Краснодар" на 43 минуте. Фото: fckrasnodar.ru

Нет дыма без огня

Напомним, легендарные “быки” проиграли аутсайдерской “Кубани” в матче за выход в четвертьфинал Кубка России. Такого результата тогда не ожидал никто. ПФК “Кубань” буквально разгромила команду Сергея Галицкого. На южном дерби, которое болельщики ждали целых 6 лет, “быки” проиграли в сухую — со счетом 3:0. Желто-зеленые открыли счет уже на 6 минуте. Первый гол забил нападающий клуба Максим Лаук. Второй мяч полетел в ворота “быков” на 23 минуте. Третий, заключительный, - на шестьдесят третьей.

"Быки" проиграли два матча подряд. Фото: fckrasnodar.ru

Для болельщиков это стало настоящим ударом. Они разочаровались в матче. Но несмотря на это, любители футбола все равно не расстраивались. Ведь впереди их ждал еще один домашний матч - с самарским клубом "Крылья советов".

Но и тут ФК "Краснодар" не смог обойти соперников. Матч был снова проигран в сухую - со счетом 1:0. Открыл счет самарский форвард Владислав Сарвели на 43-й минуте.

"Быки" проиграли со счетом 0:1. Фото: fckrasnodar.ru

Проигрыш, кажется, стал последней каплей для болельщиков.

"Вы должны были сделать все ради победы!", "Почему все остаётся только на словах? Где ваша самоотдача?", "Почему мы должны смотреть с завистью на ребят с гостевой трибуны?", "За что мы платим деньги?", - посыпались комментарии разочарованных болельщиков в соцсетях.

Более того, они были так сильно расстроены проигрышами "быков", что даже вышли на трибуну с огромным плакатом "Играли Вы, а стыдно нам!"